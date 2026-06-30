Ondata di calore ad Augusta. Il sindaco Di Mare: “attivati tre rifugi climatici”

In previsione dell’arrivo di questa ondata di calore, il Comune di Augusta ha attivato tre Rifugi Climatici destinati ai soggetti fragili, attivi oggi 30 giugno e domani 1 luglio dalle 11 alle 18. Il sindaco Giuseppe Di Mare ricorda che basta recarsi alla Biblioteca comunale di via Principe Umberto 89, alla Misericordia di via Gramsci 21/23 e al centro anziani di Brucoli in via Canale 42.

Per affrontare al meglio le giornate più calde dell’estate, ricordarsi di bere molta acqua, evitare di uscire nelle ore più calde (11–18), indossare un cappello e abiti leggeri, proteggere anziani, bambini e persone fragili, seguire le buone pratiche per proteggersi dal caldo e chiamare il numero di pubblica utilità 1500 per qualsiasi emergenza o informazione sanitaria. Per tutelare gli animali domestici in caso di ondate di calore, su indicazioni del Ministero della Salute, assicurare sempre acqua fresca, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, non lasciarli mai in auto anche per pochi minuti, evitare le passeggiate nelle ore centrali e non tosarli completamente, poiché il pelo li protegge dal sole.