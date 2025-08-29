Oltre 7.000 poeti ad Augusta per il Premio Internazionale “Il Federiciano”

Augusta capitale della poesia e punto di riferimento culturale a livello nazionale e internazionale con il Premio Internazionale di Poesia Inedita “Il Federiciano”, giunto alla sua XVII edizione e dedicato quest’anno al tema “Augusta Il Paese della Poesia”. La manifestazione, che si terrà fino al 31 agosto, vedrà la partecipazione di oltre 7.000 iscritti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il programma prevede intense giornate di incontri, letture e performance poetiche. Oggi l’Estemporanea di Poesia impegnerà gli autori a comporre versi ispirati alle tracce proposte e presentati in serata al Palazzo di Città, davanti a una giuria tecnica e popolare.

Domani 30 agosto sarà la giornata più ricca: dal raduno dei poeti in Piazza Duomo all’inaugurazione delle stele poetiche in ceramica maiolicata realizzate dal maestro Orazio Costanzo, fino alle letture collettive in più punti del centro storico. In serata, sul palco di Piazza Duomo, si terrà il concerto di Morgan, che insieme al cantautore Giuseppe Anastasi riceverà il Premio “Il Federiciano” per chiara fama, con una stele poetica a loro dedicata.

Domenica 31 agosto la manifestazione si chiuderà con la seconda sessione dell’Estemporanea di Poesia e la premiazione finale al Palazzo di Città.

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha espresso soddisfazione per l’evento: “Oltre 7.000 iscritti al festival della poesia nazionale Il Federiciano. Grazie al Maestro Aletti che, per il terzo anno consecutivo, ha scelto Augusta per ospitare questa manifestazione prestigiosa. E grazie ai poeti che da tutta Italia animeranno la nostra città in questo fine settimana”.