Oltre 1kg e mezzo di hashish, marijuana e cocaina: arrestate due persone ad Augusta

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un capillare servizio di controllo del territorio, voluto dal Questore di Siracusa, agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Augusta, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno eseguito delle mirate perquisizioni alla ricerca di sostanze stupefacenti per contrastare la vendita ed il consumo di droga nelle piazze di spaccio augustane.

I controlli, che si sono avvalsi del prezioso contributo di unità cinofile della Questura di Catania, hanno portato all’arresto di due uomini di 69 e 31 anni, per possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di un altro uomo di 30 anni per possesso di una modica quantità di droga per uso personale.

Grazie al fiuto del cane poliziotto “Maui” e alle mirate perquisizioni domiciliari effettuate dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sequestrati, in totale, oltre un chilogrammo e mezzo di hashish, 26 grammi di marijuana e 2,5 grammi di cocaina, e materiale utilizzato per il peso ed il confezionamento dello stupefacente.

I servi di controllo, effettuati in strada con gli equipaggi della Polizia di Stato, a tale scopo impiegati, hanno consentito nel complesso l’identificazione di 91 persone, il controllo di 61 veicoli e l’elevazione di 3 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.