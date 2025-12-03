Olio caldo contro un agente di Polizia Penitenziaria, aggressione nel carcere di Augusta

Questa mattina, alla Casa di Reclusione di Augusta, si è verificata una grave aggressione ai danni di un agente di Polizia Penitenziaria. A denunciarlo è Nello Bongiovanni, segretario provinciale dell’USPP Siracusa (Unione Sindacato Polizia Penitenziaria) che senza troppi giri di parole ha sbottato parlando di un “nuovo episodio, come accade oramai ogni giorno nel silenzio più assoluto“.

Secondo quanto riferito dal sindacalista, durante un episodio ancora in via di definizione, un detenuto avrebbe lanciato dell’olio caldo addosso all’agente, provocandogli ustioni giudicate guaribili in 10 giorni di prognosi.