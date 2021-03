Olimpiadi della Fisica 2021, studente del Ruiz di Augusta è medaglia d’oro

Ha conquistato la medaglia d’ oro alla fase regionale delle Olimpiadi della Fisica 2021 l’augustano Giuseppe Solano, studente della VAL liceo Scientifico delle Scienze applicate dell’istituto “Gaetano Arangio Ruiz”.

L’alunno si è piazzato nella fascia d’oro della classifica del Polo 2 di Catania, di cui fanno parte tutte le scuole superiori di Catania, Piazza Armerina, Lentini ed Augusta con un ottimo risultato che risulta ancora più prestigioso considerato che quest’anno la prova è stata piuttosto selettiva. Le misure sanitarie per il contenimento della diffusione del virus hanno, infatti, impedito di disputare la prova come è stato in passato all’università di Catania, imponendo rigidi protocolli ad ogni scuola partecipante e il contenuto della gara, – dieci quesiti e tre problemi riguardanti tutto il programma di fisica del quinquennio – è stato particolarmente impegnativo tant’è che solo 5 studenti sui 55 partecipanti hanno ottenuto il punteggio utile per accedere alla graduatoria nazionale. E l’augustano Giuseppe Solano è fra i primi tre.

Grande soddisfazione tra la comunità scolastica e i dicenti – la referente di progetto Annamaria La Ferla e il collega Stefano Petruzzello che hanno curato la preparazione alla gara – per il risultato brillante dell’alunno che valorizza l’istituto come una scuola d’eccellenza in tutta la regione