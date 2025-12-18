Oggi il passaggio della Fiamma Olimpica ad Augusta. Il sindaco Di Mare: “ho pianto dall’emozione”

Una giornata destinata a rimanere nella storia di Augusta. Il passaggio della Fiamma Olimpica ha trasformato la città in un grande abbraccio collettivo, fatto di partecipazione, compostezza ed emozione autentica. Un momento che ha lasciato il segno, non solo per il valore simbolico dell’evento, ma per la straordinaria risposta dei cittadini.

“Lo dico senza vergognarmi: oggi ho pianto dall’emozione – ha scritto sui social il sindaco di Augusta Giuseppe di Mare, commosso al termine della giornata – È stata una pagina unica e storica per la nostra città. Ancora una volta gli augustani hanno dimostrato quanto siano fantastici”. Le strade gremite, l’entusiasmo sincero, il rispetto e l’affetto mostrati lungo tutto il percorso della Fiamma hanno colpito anche gli organizzatori dell’evento. “Ci hanno detto: sindaco, giriamo da mesi, non abbiamo mai visto tanta gente così composta e affettuosa. Parole che valgono più di qualsiasi riconoscimento”.

Un passaggio che ha raccontato un volto autentico della città: quello di una comunità capace di unirsi, di partecipare con orgoglio e senso civico, di vivere un evento internazionale come un’occasione di identità condivisa.

“Questo risultato – ha aggiunto il sindaco Di Mare – è il frutto di sinergie vere, di fatica, di responsabilità. Nulla nasce per caso: dietro una giornata così c’è il lavoro silenzioso di tante persone, delle istituzioni, delle forze dell’ordine, dei volontari e di tutti coloro che hanno creduto in questo momento”.