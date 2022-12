Oggi è Natale, il messaggio dell’Arcivescovo Lomanto: “Il destino nelle nostre mani, ma sotto la guida di Dio”

“Il destino della Chiesa è nelle nostre mani, ma sempre sotto la guida del Signore”.

Così Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, durante la tradizionale conferenza stampa di Natale con i giornalisti. Uno scambio di auguri che, contrariamente agli altri anni, non si è tenuto nella sede dell’Arcivescovado di piazza Duomo, ma all’interno della Casa del pianto in via degli Orti di San Giorgio, dove 69 anni fa la Madonnina pianse.

“Prossimo anno – ha detto Lomanto – celebriamo i 70 anni dalla lacrimazione. Si tratta di un evento che va al di là della natura, ma viene dall’alto e dunque ci impegna sempre più. Quest’impegno non finisce mai e si palesa nell’approfondire quello che accadde 69 anni fa, perchè fu ed è un dono inesauribile per scorgere sempre più i segni di Dio e al contempo per portare questo messaggio che caratterizza la nostra chiesa agli altri. Il dono che viene dall’alto è per il bene di tutti”.