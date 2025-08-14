Oggi ad Augusta, “Pararisu e rifriscu a l’anima de mutticeddi”: la tradizione di bagnare con acqua gli usci di casa

Si è ripetuta anche oggi 14 agosto, vigilia della festa religiosa dell’Assunta, la tradizionale usanza tutta augustana di bagnare a mezzogiorno gli usci di casa con l’acqua per “rinfrescare le anime dei fedeli defunti”. Allo scoccare di mezzogiorno lo scampanio delle campane delle varie chiese cittadine, come da tradizione, ha dato il via alla celebrazione della Madonna dell’Assunta, rappresenta il segnale per gettare l’acqua per strada dai balconi di casa dove gli augustani, a qualunque piano, sono già pronti con anche più bacinelle e recipienti vari pieni d’acqua.

Minuti in cui, dunque, non è consigliabile transitare per strada o sotto i balconi per non correre il rischio di venire inondato da getti d’acqua improvvisi duranti i quali è tradizione recitare la preghiera “Pararisu e rifriscu a l’anima de mutticeddi” in suffragio dei defunti, ai quali il gesto è rivolto.

Un atto antico di devozione che ancora oggi viene perpetrato di anno in anno, trasmesso ai figli e anche ai bambini e che puntualmente viene rispettato dagli augustani, come tradizione immateriale della comunità cittadina.