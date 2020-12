Nuovo traghetto veloce tra Malta e Augusta: ipotesi al vaglio dell’Autorità portuale

La nuova compagnia di navigazione Ponte Ferries Ltd ha ufficializzato la nuova linea di traghetto veloce per collegare, la prossima estate, il porto de La Valletta di Malta e Augusta, con il catamarano appena acquistato “Express Bonanza” ribatezzato “Hsc Artemis”. E’ lungo 96 metri potrà trasportare 717 passeggeri e 245 auto, o 15 semirimorchi e 180 auto.

“Ponte Ferries è una joint venture tra Magro Brothers Investments Ltd e Merill Invest Ltd, di proprietà dei fratelli imprenditori Micheal e Julian Zammit Tabona e degli uomini d’affari Mario e Fabio Muscat. Sarà un concorrente dell’operatore esistente Virtu Ferries”- si legge in una nota della società che ha presentato a suo tempo il piano industriale all’Autorità portuale di Augusta che, insieme al comitato di gestione, lo sta vagliando nei suoi dettagli.