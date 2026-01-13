Nuovo ponte sul torrente Porcaria. Sopralluogo del sindaco Di Mare: “un’opera attesa per la sicurezza di Augusta”

Un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento di un’opera attesa da anni e strategica per la sicurezza del territorio. Nell’ambito dell’iniziativa #uncantierealgiorno, il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare si è recato nei pressi del torrente Porcaria, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo ponte che attraverserà l’alveo del corso d’acqua.

L’intervento interessa una zona oggi densamente abitata, che in passato ha spesso subito gravi disagi a causa di alluvioni e condizioni meteo avverse, con frequenti isolamenti e difficoltà di collegamento. La costruzione del nuovo ponte rappresenta quindi un’opera fondamentale non solo sotto il profilo infrastrutturale, ma soprattutto in termini di sicurezza idrogeologica e viabilità.

Come spiegato durante il sopralluogo, il progetto non si limita alla sola realizzazione del manufatto. È infatti previsto un intervento complessivo di riqualificazione dell’area, che comprende la sistemazione dell’attraversamento del torrente, il rifacimento della strada e l’installazione di un impianto di illuminazione pubblica, fino ad oggi completamente assente.

“Parliamo di un’opera che risponde a un’esigenza concreta della città – ha sottolineato il sindaco – perché consente di migliorare la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita in un’area che per troppo tempo ha vissuto criticità strutturali”.

Il nuovo ponte sul torrente Porcaria si inserisce in un più ampio programma di interventi portato avanti dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture, prevenire i rischi legati agli eventi climatici estremi e riqualificare zone strategiche del territorio.