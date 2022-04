Nuovo parcheggio all’ingresso di Brucoli: gli ambientalisti presentano le loro osservazioni

“Valutare la possibilità di elaborare sin d’ora un progetto che – tramite l’impiego di tecniche d’ingegneria naturalistica – rispetti i vincoli e preservi integralmente le caratteristiche dei luoghi”. E’ l’invito che Legambiente Augusta e Natura Sicula onlus rivolgono all’amministrazione comunale a proposito del progetto per la realizzazione di un parcheggio, con annessi servizi, nell’area di Brucoli di proprietà dell’Enel la cui procedura è stata avviata con la delibera di giunta del 31 marzo 2022 con cui, contestualmente, si è disposto di provvedere all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Nel rammentare che “ogni progetto comportante movimento di terra, trasformazione e/o edificazione dell’area in questione – inclusa dunque la realizzazione di un parcheggio con stesura di asfalto – risulterebbe incompatibile con il regime vincolistico” dell’area, le due associazioni hanno presentato all’amministrazione comunale e agli altri Enti interessati una serie di osservazioni che “”si augurano saranno tenute in debito conto per evitare di incorrere nella violazione delle disposizioni vigenti e delle numerose norme poste a tutela dell’area in questione. Infatti, oltre che area di interesse archeologico denominata “Fiordo di Brucoli‟ e area di notevole interesse pubblico denominata “Fascia costiera di Brucoli‟ dove è vietata ogni nuova edificazione per una fascia di 300 metri dalla costa, – si legge in una nota- essa ricade nella zona di tutela 2 del Piano paesaggistico e pertanto non è consentito «effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico» né «realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici»”.

Gli ambientalisti ricordano, inoltre, che al confine con l’area di intervento c’è il sito Natura 2000 (Sic-Zps-Zsc) denominato “Fondali di Brucoli-Agnone‟, rispetto al quale “è necessario evitare ogni intervento trasformativo, edilizio, di ripascimento e/o riempimento costiero. Conseguentemente il progetto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione paesaggistica della Soprintendenza, alla valutazione ambientale strategica (Vas) e alla valutazione di incidenza ambientale (Vinca). Quanto al vincolo espropriativo –prosegue la nota- il Consiglio comunale dovrà esprimersi in merito e, ci auguriamo, esaminerà sia gli aspetti da noi richiamati nelle osservazioni sia la pubblica utilità dell’opera proposta”.