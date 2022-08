Nuovo insediamento turistico a Brucoli, contrario il coordinamento “Salvare Augusta”

No alla realizzazione di un nuovo insediamento turistico-commerciale a Brucoli, in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Il coordinamento civico “Salvare Augusta” interviene contro la decisione della giunta, messa nero su bianco in un’apposita delibera del 25 agosto che, su proposta del responsabile del V settore Pianificazione del Territorio, approva lo schema di convenzione urbanistica per il rilascio del permesso a costruire, in un’area estesa di 10.000 metri quadri in contrada Bongiovanni, vicino al fiordo e, quindi, del complesso rupestre “Pantàkias-Gisira”, di sei unità immobiliari, divise tra strutture commerciali e ricettive (case vacanza) con annesso parcheggio per un totale di 3.136 metri cubi.

“L’ intervento edilizio – tuonano gli ambientalisti- ricade in una zona di paesaggio agrario che il Prg “Calandra” vincola alla realizzazione di attrezzature pubbliche per la residenza (zona F – sottozona f “attrezzature per la residenza”), escludendo tuttavia l’ edificabilità per buona parte di essa. In quest’area è inoltre vietato ogni intervento di trasformazione e movimentazione terra, trattandosi di una porzione di territorio che il piano paesaggistico assoggetta a vincolo di tutela 2 e dichiarata di notevole interesse pubblico dalla Regione siciliana già nel 2008″.

Un “ennesimo attacco alle zone F” da parte dell’ amministrazione che avrebbe secondo gli ambientalisti, ignorato la richiesta di moratoria formulata a maggio dai cittadini e le associazioni che fanno parte del coordinamento civico “Salvare Augusta”, con cui si chiedeva di sospendere il rilascio di nuovi permessi alla realizzazione di interventi edilizi nelle zone di interesse comune, fino alla redazione da parte del Comune del Piano urbanistico generale (Pug).

“Non possiamo pertanto non rilevare l’assoluta indifferenza e autoreferenzialità dimostrate fino ad oggi da questa amministrazione che, a dispetto delle sue affermazioni sul volersi dotare del Programma partecipativo per la “partecipazione attiva dei cittadini al processo decisionale in tema di pianificazione”, -prosegue la nota- persevera nell’avallare progetti di cementificazione del territorio per fini speculativi privati, erodendo le ultime zone di interesse generale e di valore paesaggistico, archeologico e ambientale sopravvissute alla scriteriata espansione urbanistica degli ultimi 50 anni. Nell’invitare, anche in questo caso, il sindaco e i suoi assessori a revocare questa improvvida deliberazione, ci riserviamo di promuovere tutte le opportune iniziative e azioni legali per scongiurare l’aggravarsi di un irreversibile consumo di suolo a danno del paesaggio, dell’ambiente e della qualità di vita dei cittadini”.