Nuovo carico di petcoke arrivato ad Augusta. Legambiente: “bisogna aggiornare il piano di qualità dell’aria”

E’ arrivata oggi in porto ad Augusta la nave Sider Bergen, proveniente da Tarragona (Spagna), con a bordo circa 7.500 tonnellate di petcoke che sta scaricando al pontile della cementeria Buzzi Unicem. Lo fa sapere Legambiente Augusta che ricorda il petcoke è lo scarto della raffinazione del petrolio in cui si concentrano in alta percentuale i peggiori inquinanti, che nel 2020 la cementeria ha complessivamente ricevuto via nave circa 41.000 tonnellate di “carbone da petrolio” ed è questo il principale combustibile solido che l’azienda usa per alimentare i suoi forni.

Un uso reso possibile da un’autorizzazione Aia rilasciata nel 2014 (modificata nel 2017 e per questo impugnata con un ricorso al presidente della Regione dall’amministrazione comunale nel 2018) e recentemente prorogata di 24 mesi, che le consente, appunto, l’utilizzo “negli impianti termici (in particolare linea cottura Clinker) di carbon fossile, petcoke, olio combustibile Btz, gas propano liquido (GPL), Css rifiuto in alternativa a Css combustibile, singolarmente o in miscela fra loro

“Non c‘è, dunque, l’obbligo di miscelazione o coincenerimento, il Css-combustibile ottenuto dal recupero dei rifiuti ma che deve possedere qualità migliori del Css-rifiuto, potrà essere impiegato solo se disponibile e se così decide l’azienda e non c’è alcun obbligo di sostituire i combustibili più inquinanti (Carbone fossile, petcoke) con il Css-combustibile di qualità -dice Enzo Parisi – continuiamo a ritenere sbagliato aver rilasciato una tale autorizzazione e concesso tanta discrezionalità all’azienda. Specialmente perché ciò è stato consentito in una zona come Megara – San Cusumano, dove l’ultima recente Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione siciliana, relativa al 2019 dell’Arpa individua uno dei più significativi punti critici del territorio siciliano”.

Dal Rapporto, secondo quanto riferisce l’ambientalista, emerge che in Sicilia la massima concentrazione oraria per gli idrocarburi non metanici Nmhc è stata registrata nella stazione di San Cusumano con ben 3378 μg/m³. Per quanto riguarda l’idrogeno solforato H 2 S è sempre San Cusumano ad aver registrato la concentrazione media massima giornaliera (4.2 μg/m³), la massima concentrazione oraria (94.3 μg/m³) e il maggior numero di superamenti della soglia olfattiva che si sono concentrati tra il mese di maggio e luglio 2019.

Altro “preoccupante e non invidiabile” primato regionale è il superamento del limite di 5 μg/m³ per la concentrazione media annua del benzene C 6 H 6 nella centralina di Augusta-Marcellino (8,8 μg/m³) dove si è pure registrata la massima oraria di 309 μg/m³ e contato 498 superamenti della soglia di riferimento (20 μg/m³).

“Per questo pericoloso inquinante si sono registrati anche nella centralina Augusta–Megara la massima oraria di 163.3 μg/m³ e 27 superamenti della soglia oraria di riferimento. La messa fuori legge del petcoke e di altri simili combustibili inquinanti e climalteranti è –prosegue Parisi- ormai da tempo uno dei passi indispensabili per tutelare efficacemente la salute delle persone e dell’ambiente. La tutela prioritaria di questi beni vitali non significa cancellare posti di lavoro e progresso ma, al contrario, il lavoro dignitoso e il progresso tecnologico e umano nascono e crescono con il rispetto dell’ambiente e del benessere delle persone”.

Da qui l’appello a tute le istituzioni a mobilitarsi, anche perchè il Piano regionale della qualità dell’aria tarda ad essere corretto e aggiornato “in modo trasparente e partecipato, mentre questa vicenda deve necessariamente essere rapidamente affrontata e risolta con un Piano attento ai bisogni e agli interessi generali, idoneo a ripristinare condizioni di vivibilità e salubrità per le popolazioni delle aree industriali e dell’intera Sicilia”.