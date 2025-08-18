Nuovo cantiere avviato all’ecoparco di Augusta

Un nuovo cantiere è stato avviato all’Ecoparco di Augusta. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Di Mare, durante un sopralluogo che ha mostrato i prossimi interventi previsti: erba sintetica al posto del pietrisco, riqualificazione degli spazi esterni, piantumazione di nuovi alberi, un’area picnic attrezzata e una rete più alta per il campo da calcio.

Ma il primo cittadino ha lanciato anche un appello al rispetto del bene comune: “L’Ecoparco è un luogo pensato per tutti. Serve buonsenso: non si può giocare anche di notte e occorre avere cura di questo spazio”.