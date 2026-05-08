Nuovo appuntamento con la cultura a cura di Nuova Acropoli Augusta, dal titolo “ Un mito in biblioteca, scopri il Teseo che c’è in te” , che si inserisce negli eventi della “Festa del libro”, patrocinato dal comune di Augusta.

“In un tempo in cui il mito sembra appartenere al passato, esploreremo il significato dei miti e dei loro simboli, interrogandoci su ciò che possono insegnarci ancora oggi. Quali paure è riuscito a vincere Teseo? E soprattutto: in che modo queste sfide parlano ancora alla nostra vita quotidiana?” questa l’interessante premessa con cui l’associazione , attraverso un laboratorio narrativo, inviterà a riflettere e riscoprire il valore dell’eroe quotidiano.

L’evento si svolgerà sabato 9 maggio, alle 18 alla Biblioteca Comunale G. Vallet.