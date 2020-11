Nuove adesioni a Fratelli d’Italia, che rilancia la campagna “Augusta aiuta Augusta”

I promotori del movimento civico “Amo Augusta”, che ha partecipato alle ultime elezioni amministrative, a cominciare dal fondatore Andrea Timmonieri, aderiscono a Fratelli d’Italia Augusta, che ha aperto ai movimenti civici, riconoscendo nello storico circolo “Ugo Venturini” lo “strumento più idoneo per portare avanti le proprie istanze a sostegno dei cittadini”. Lo rende noto in un comunicato stampa la new entry nel direttivo cittadino, Elena Cimino, che aggiunge: “Abbiamo trovato nella comunità politica e, soprattutto, umana di Fratelli d’Italia, nella coerenza del gruppo locale la nostra casa. Con l’adesione dei promotori, e nei prossimi giorni di tanti altri amici di Amo Augusta, proveremo a fornire nuovi spunti di interesse per la città che Fratelli d’Italia saprà certamente raccogliere a tutti i livelli”.

Intanto il presidente del circolo locale, Enzo Inzolia lancia la campagna “Augusta aiuta Augusta” con l’appello “a scegliere quotidianamente le attività locali rispetto ai colossi commerciali del web, rendendo virtuoso l’attuale divieto di spostamento tra comuni e facendoci carico -tutti gli augustani- dell’obiettivo di tenere alzate quante più saracinesche possibile” e spiega la linea nei confronti della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Di Mare: “Con umiltà patriottica ripartiamo osservando l’operato dell’amministrazione civica insediatasi nei giorni scorsi – prosegue Inzolia – con spirito costruttivo ma, laddove necessario, contestandone con forza ritardi o manchevolezza. C’è tanto da fare per la nostra città. Nei prossimi giorni, tramite riunioni necessariamente telematiche, valuteremo insieme alle nuove realtà di provenienza civica che stanno aderendo a Fratelli d’Italia altre proposte concrete da sottoporre all’amministrazione”.

“La politica è, soprattutto, servizio – aggiunge Pietro Forestiere, componente eletto dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia -. Condividiamo con i nuovi amici questa premessa e la condivideremo anche con numerosi augustani che ci contattano in questi giorni, pronti a sostenere le battaglie che insieme a Giorgia Meloni, coerentemente, portiamo avanti”.