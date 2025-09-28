Nuova luce in via Principe Umberto ad Augusta: al via il progetto di restauro e riqualificazione dell’illuminazione pubblica

In via Principe Umberto ad Augusta si accenderà presto una nuova luce. È stato infatti approvato in giunta il progetto cantierabile che prevede il restauro delle mensole in ghisa, l’installazione di una nuova lanterna e l’efficientamento energetico dei corpi illuminanti dell’intera via.

Un intervento importante, del valore complessivo di 175.590 euro, che punta a coniugare innovazione e tradizione. Da un lato, il miglioramento degli standard energetici permetterà al Comune di risparmiare sui consumi e ridurre l’impatto ambientale; dall’altro, il restauro delle mensole e degli elementi in ghisa consentirà di preservare il valore storico e architettonico della strada, rispettandone le caratteristiche originarie.

“Si tratta di un progetto davvero interessante e strategico per la città – sottolineano dall’amministrazione comunale – perché ci consente non solo di modernizzare l’illuminazione pubblica, ma anche di ripristinare le condizioni di stabilità delle strutture e garantire la conservazione di elementi storici che fanno parte del patrimonio urbano”.