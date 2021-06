Nuova linea di traghetto veloce Augusta-Malta, al via dal 6 agosto con la “Ponte Ferries”

Dal prossimo 6 agosto la nuova compagnia di navigazione “Ponte Ferries” farà partire la sua nuova linea di traghetto dal porto di Augusta da e per l’isola di Malta. Lo si apprende dal quotidiano online di trasporto marittimo “Shipping Italy”, che aggiunge che sul collegamento veloce verrà impiegato il catamarano “Hsc Artemis” lungo 96 metri e in grado di trasportare fino a 600 passeggeri, oltre ad auto e camion nei due ponti di garage. La nave operava nelle Isole Canarie ed è stata recentemente revisionata e ristrutturata da Fred Olsen, un importante operatore di traghetti in Spagna specializzato in rotte tra le isole a bordo di navi ad alta velocità.

In effetti dal sito online della compagnia maltese è già possibile prenotare, proprio con prima data il 6 agosto, i primi biglietti da e per La Valletta proposti in offerta ai viaggiatori per il nuovo servizio di collegamento già annunciato nei mesi scorsi e per il quale la società ha chiesto all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale il rilascio di una concessione demaniale marittima per la durata di anni 10 e contestuale istanza di autorizzazione per l’occupazione di un’area complessiva di 20.825,69 metri quadrati, al pontile ro-ro, lato sud del porto commerciale per realizzare un terminal da dedicare ad unità veloci ro-ro Pax al servizio del traffico passeggeri e mezzi sulla linea Augusta-La Valletta-Augusta.

L’istanza e la documentazione che la correda è depositata a disposizione del pubblico all’ufficio Demanio del porto di Augusta per 20 giorni, fino cioè al 29 giugno per eventuali osservazioni.