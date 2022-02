Nuova formazione per il gruppo consiliare “Nuovo patto per Augusta” che continua a fare opposizione

Si modifica il gruppo consiliare di palazzo San Biagio “Nuovo patto per Augusta” composto d’ora in poi dai consiglieri Pippo Gulino, Milena Contento e Giancarlo Triberio, quest’ultimo con il ruolo di capogruppo. I tre esponenti della minoranza continuano a fare opposizione in aula contro l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare contro cui si scontrò nel ballottaggio Gulino, “non condividendo la maggior parte delle azioni fino ad ora intraprese, in coerenza con il nostro impegno di opposizione ed in costante collaborazione con gli altri gruppi consiliari di minoranza- dicono- Siamo disponibili a dare voce alle istanze di tutti i cittadini. Restiamo a fianco di tutti quei cittadini che non hanno creduto agli slogan inneggianti ad un futuro migliore per la nostra città e sosterremo quella parte produttiva, sociale ed economica della nostra comunità rimasta delusa dalle troppe promesse non mantenute”.

Per i tre consiglieri è cruciale cogliere al volo l’opportunità offerta dai fondi Pnrr, per i quali tuttavia non si intravedono “novità salienti che restituiscano ad Augusta la centralità che merita, né tanto meno si ravvisa che questa amministrazione abbia intrapreso una strada di sviluppo innovativo. Servono meno pacche sulle spalle più pragmatismo perché amministrare una città come la nostra non può essere ridotto a tagli di nastri e post di annunci per ogni documento, ma di reali azioni partendo dal depuratore, rete idrica e fognaria, servizi sociali adeguati, nonché una visione di sviluppo economico duraturo che guardi alla transizione ecologica come un’opportunità”- concludono