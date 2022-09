Nuova discarica per rifiuti pericolosi a Punta Cugno, Comitato stop veleni e Rinnova Augusta: “progetto andava pubblicizzato dal Comune”

“A nostro avviso è stata persa ancora una volta l’occasione per un reale confronto democratico fra le istituzioni e la cittadinanza su temi di tutela ambientale, data la scarsa pubblicità data al progetto”. A dirlo sono l’associazione Rinnova Augusta e il Comitato stop veleni che entrano nel merito della realizzazione della nuova discarica di rifiuti speciali pericolosi prevista in contrada Marcellino, nel territorio di Augusta, a servizio esclusivo dei rifiuti prodotti dal termodistruttore della “Gespi” di Punta Cugno, nella zona industriale.

“Apprendiamo dall’assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia di un progetto per la discarica pubblicato il 14 luglio 2022. Il decreto legislativo 152/2006 prevede una fase di consultazione pubblica, cioè la notizia del progetto e relativa documentazione andava anche tempestivamente pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Augusta per eventuali osservazioni da parte di associazioni, enti, singoli cittadini, comitati, nonché dallo stesso Comune. Ciò ad oggi non è avvenuto. A tal proposito, un ruolo importante poteva essere esercitato dalla Consulta Ambiente e di tutela del territorio, la cui attivazione è stata da noi richiesta all’ amministrazione comunale il 22 giugno scorso e di cui – conclude la nota- non abbiamo avuto nessuna risposta né comunicazione”.

Il progetto, ancora in fase di istruttoria alla Regione, riguarda una discarica di rifiuti speciali provenienti dal ciclo di trattamento termico dell’impianto di termodistruzione e, dunque, costituiti in prevalenza da scorie di tipo pesanti e leggere, come ceneri contenenti sostanze pericolose, polveri di caldaia, residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi. La capacità massima della nuova discarica è di circa 20.000 tonnellate annue di rifiuti prodotti dalle lavorazioni. Considerando che il peso specifico di tali rifiuti lavorati è di circa 1,8 tonnellata/m3, annualmente i metri cubi di rifiuti prodotti ammonteranno a circa 11.100 m3 e la realizzazione del nuovo impianto, di circa 150.000 m3, garantirà per circa 14 anni l’abbancamento dei rifiuti di scarto prodotti dallo stabilimento.

Come si legge nei documenti pubblicati sul sito della Regione, il progetto nasce “dall’esigenza di trovare delle soluzioni adeguate per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’impianto di termodistruzione della Gespi srl., società del gruppo Log service srl. La Gespi” che “trova difficoltà a reperire in Sicilia ma anche in Italia strutture che possono ricevere i rifiuti speciali pericolosi che vengono prodotti nelle fasi di termodistruzione dell’impianto. Tale condizione comporta l’esigenza da parte della società di inviare tali scarti nelle altre nazioni della Comunità europea, soprattutto in Germania, dove sono presenti impianti in grado di ricevere tali rifiuti. La dipendenza da altre strutture, oltre a comportare un aggravio economico, determina anche la possibilità di possibili fermi dell’attività di termodistruzione, nell’ipotesi che venga impedito per forza maggiore la movimentazione dei rifiuti di scarto, come per esempio, nel caso specifico, gli effetti causati dall’epidemia mondiale del Covid-19 che ha determinato per un certo periodo il blocco delle frontiere. A tale condizione, da non sottovalutare, -prosegue il progetto- si può aggiunge la possibilità di effetti negativi per l’ambiente, che possono essere causati dal trasporto dei rifiuti, che devono percorrere centinaia di chilometri su gomma col rischio di incidenti e lo sversamento accidentale dei rifiuti stessi. L’insieme di tali fattori sia economici che logistici ha spinto la società Log service srl ad acquistare delle aree idonee per realizzare una discarica di rifiuti speciali pericolosi in grado di coprire per oltre un decennio il fabbisogno collegato allo smaltimento dei rifiuti prodotti, dall’impianto della società Gespi srl., nelle fasi di termodistruzione. L’area acquistata, oltre ad essere normata come area industriale, risulta avere anche dal punto di vista geologico i requisiti idonei per la realizzazione della nuova discarica, in quanto nel suo sottosuolo è presente uno strato di argilla impermeabile di notevole spessore circa 80 metri. L’area inoltre è stata acquistata lontana dai centri abitati e in prossimità dell’impianto della Gespi di Punta Cugno”.