Nuova aggressione all’interno della Casa di reclusione di Augusta. Un agente della Polizia penitenziaria è finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni per una frattura scomposta ad un braccio.

L’episodio è avvenuto al momento del rientro in cella dei detenuti. Uno di loro, lo stesso che due settimane fa aveva ferito un altro agente, si è rifiutato e ha colpito violentemente il poliziotto.

Attualmente ci sono 600 detenuti, nonostante la capienza regolamentare sia per soli 339 posti. Per la Cisl si tratta di “una situazione esplosiva che si è ormai trasformata in autentica emergenza”.