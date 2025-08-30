Nuova Acropoli Augusta riprende le attività con un calendario ricco di appuntamenti

Dopo la breve pausa estiva, Nuova Acropoli Augusta, associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato, riprende le sue attività con un calendario ricco di appuntamenti in città.

Lo start sarà il venerdì 19 settembre alle 19 con l’aperitivo filosofico dedicato “alla Gioia”: un incontro culturale ricco di ispirazione, in un luogo di pura bellezza, in cui la filosofia attiva incontra il sogno dei ragazzi de La Dimora delle virtù.

“È proprio da questa nuova realtà cittadina che vogliamo ripartire con gioia, portando la filosofia in un luogo in cui sensibilità e amore creano una vera magia”, fa sapere la neo presidente della sede di Augusta, Rosaria Borzì.

Sempre a settembre, lunedì 22, verrà presentato il nuovo percorso gratuito di Filosofia Attiva, alle 19, nella sede dell’associazione, in viale Italia 262.

Ottobre è invece il mese del Festival Nazionale della Filosofia attiva, previsto per il sabato 25, quando piazza Duomo e piazza D’Astorga si animeranno con stand, giochi interattivi, musica dal vivo e tanto altro, al suono di “Scopri, gioca, pensa: un percorso per esplorare la Filosofia Attiva”.

Infine, il sabato 22 novembre, sarà la volta della Giornata Mondiale della Filosofia, con l’evento culturale dal titolo “Versò l’unità attraverso la diversità”; un interessante dialogo filosofico, in collaborazione con una scrittrice augustana, presso la sala R. Chinnici, a Palazzo di città.