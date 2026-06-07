Nuoto, Gabriele Castagna brilla ai Campionati Italiani Paralimpici: due ori e un bronzo

Il 6 e 7 giugno a Brescia sono andati in scena i campionati Assoluti organizzati dalla Federazione Italiana Paralimpica.

Prestazione da protagonista per Gabriele Castagna ai Campionati Italiani Paralimpici di nuoto, dove l’atleta della asd Il Faro Augusta ha conquistato un prestigioso bottino di tre medaglie: due ori e un bronzo.

Nelle corsie della rassegna tricolore, Castagna ha confermato il proprio valore tecnico e la costanza di rendimento che da tempo lo contraddistinguono. Le due medaglie d’oro, nei 50 stile libero e nei 50 dorso, sono arrivate al termine di gare condotte con determinazione e grande qualità, mentre il bronzo, nei 50 rana, ha completato un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’atleta e per tutta la società.

I risultati ottenuti rappresentano il frutto di un intenso lavoro quotidiano, svolto con impegno e sacrificio insieme allo staff tecnico e ai compagni di squadra. Le prestazioni offerte in vasca hanno evidenziato non solo l’eccellente preparazione atletica, ma anche una notevole capacità di gestione delle gare nei momenti decisivi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Spadaro, che vede premiato il percorso di crescita del proprio atleta in una delle competizioni più importanti del panorama nazionale paralimpico. Le medaglie conquistate da Castagna contribuiscono inoltre a valorizzare il lavoro della società nella promozione dello sport paralimpico e nell’accompagnamento degli atleti verso traguardi sempre più ambiziosi.Si ringraziano I tecnici per lo splendido lavoro e per gli ottimi risultati raggiunti.

Con due titoli italiani e una medaglia di bronzo, Gabriele Castagna chiude dunque i Campionati Italiani Paralimpici da assoluto protagonista, confermandosi tra le eccellenze del nuoto paralimpico nazionale.