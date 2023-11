Nuoto, argento per l’asd “Il Faro Augusta-Catania” al Campionato regionale paralampico

Medaglia d’argento per l’asd “Il Faro Augusta-Catania” che si è piazzata al secondo posto al campionato regionale per società di nuoto paralimpico che si è concluso ieri, nella piscina comunale di Enna. Con i suoi 122 punti ottenuti, in totale, nelle cinque tappe che hanno caratterizzato la competizione sportiva organizzata dalla Finp Sicilia, la società guidata dall’augustano Giovanni Spadaro ha distanziato di 65 punti la prima classificata, l’asd 4Spa Sport di Aci Castello, che ha ottenuto 187 punti.

“Con grande gioia e commozione siamo arrivati secondi”– ha commentato il presidente dell’asd Spadaro, che si dice grato a tutti gli atleti che hanno partecipato Nico Scardace, Vito De Siato, Rosà Maria Schinocca, Giuseppe D’Antonio, Annalisa D’ Angolo, Alessandro Noè e ai tecnici Francesca Zito e Giovanna Capuano.