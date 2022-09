Non tornerà in Senato Pisani del M5s, non ce la fa neanche l’ex sindaco Di Pietro alla Camera

Non tornerà al Senato per il secondo mandato consecutivo il senatore del Movimento 5 stelle Pino Pisani, che non è stato rieletto ieri e non ce l’ha fatta neanche l’ex sindaco di Augusta Cettina Di Pietro, candidata alla Camera nella lista Uninominale Sicilia 2. Questo l’esito delle urne, che non ha premiato l’ex primario di Radiologia dell’ospedale Muscatello, arrivato secondo, né l’ex primo cittadino del “boom” di quasi 13 mila voti alle Amministrative del 2015. E Augusta, in linea con il dato nazionale, ha comunque preferito altri due candidati, entrambi di Fratelli d’Italia e forestieri, che sono per il Senato Salvatore Sallemi e per la Camera Luca Cannata.

Secondo i dati, definitivi forniti dal ministero dell’Interno l’ ex sindaco di Avola, nel collegio Uninominale Sicilia 2 ad Augusta ha ottenuto 5833 voti pari al 39, 28%, seguito da Cettina Di Piero con 5000 preferenze (33,67%), da Lucia Azzolina del Pd (2602, 17,52%), da Concetta Carbone di Azione (729, 4,91%), da Giovani Calleri con Italexit (339, 2,28%), da Lucia Armenia con Italia sovrana (182, 1,23%) e da Nicola Candido di Unione popolare (1644, 1,10%).

Poco meno dell’ex sindaco augustano ha, invece, ottenuto l’uscente Pino Pisani al Senato con 4716 voti (32,21%) – il dato è di 40 su 41 sezioni scrutinate secondo il dato del ministero ad oggi pubblicato- preceduto appunto da Salvatore Sallemi con 5171 preferenze (35,32%), e seguito al terzo posto da Paolo Amenta del Pd (2364, 16,15%), da Antonio Guastella di De Luca sindaco d’Italia (1108, 7,57%), da Marianna Buscema di Azione (610, 4,17%), da Emanuele Cavallo di Italexit (265, 1,81%), da Giulio Morello, altro augustano con Alternativa per l’Italia (131, 0,89%), da Giovanni Armando Zero di Unione sovrana popolare (107, 0,73%), da Giorgio Piccione (107, 0,73%), da Angelo Scaglione di Vita (37, 0,25%).

Gli elettori aventi diritto erano 29208, i votanti 15978 (54,70%), le schede nulle 465, schede bianche 664, schede contestate 0.