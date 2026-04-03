No al simbolo di FdI per Di Mare. M5S Augusta: “un “cartellino rosso” che isola il sindaco dalla sua stessa base di riferimento”

“L’aria politica che tira ad Augusta sembra essere diventata improvvisamente molto pesante per l’amministrazione Di Mare. È un caso politico che colpisce per la sua anomalia: raramente si assiste a una sconfessione così plateale da parte dei vertici nazionali di un partito nei confronti di un primo cittadino in carica. Il divieto di utilizzare il simbolo del partito è, in termini politici, l’equivalente di un “cartellino rosso” che isola il sindaco dalla sua stessa base di riferimento. La situazione ad Augusta sembra essere il risultato di una combinazione esplosiva di fattori. Effetto Referendum: Il dato locale sulla vittoria del NO è stato talmente schiacciante da essere interpretato non solo come un voto sulla Costituzione, ma come un giudizio di scontento verso l’area che rappresentava quel progetto sul territorio. Isolamento Politico. Quando un vertice nazionale impedisce l’uso del simbolo, segnala che il “brand” del partito è considerato danneggiato dalla gestione locale. Evidentemente, le note e azzardate scelte politiche dell’amministrazione Di Mare sono state percepite come troppo distanti dalle linee nazionali, regionali e provinciali, peggio, controproducenti. Disimpegno territoriale: se il partito ha percepito uno scarso impegno durante la campagna referendaria, la reazione dei vertici è spesso punitiva. In politica, la lealtà si misura sulla capacità di mobilitazione, e qui i numeri sembrano aver dato torto a Di Mare”. Anche il gruppo territoriale del M5S Augusta, attraverso una nota di Salvatore Blanco, interviene dopo il segretario del Partito Democratico di Augusta, Fiorindo Passanisi, per commentare il no all’uso del logo di FdI per il sindaco Di Mare alle prossime amministrative.

“Questa frattura apre ora uno scenario di forte incertezza. La ex compagine di FdI dovrà ora decidere se restare fedele all’uomo o al simbolo. È probabile che vedremo una diaspora verso altre sigle o la nascita di altre liste civiche puramente personali – si legge nella nota -. Questo significa debolezza amministrativa: un sindaco senza copertura partitica nazionale è un sindaco più debole nei tavoli sovracomunali (Regione, Ministeri), dove l’appartenenza politica spesso facilita l’arrivo di risorse e progetti. Il caso Augusta è emblematico di come un voto nazionale possa trasformarsi in uno tsunami locale, capace di travolgere anche amministrazioni che si credevano solide. Di sicuro c’è che questo clima di “tutti contro tutti” nuocerà alla città”.