“No” al deposito Gnl al porto di Augusta. Fiamma tricolore: “già promossa una petizione popolare”

“Già da tempo, avendo presagito estenuanti e sterili lungaggini burocratiche abbiamo avviato, con notevoli risultati, una petizione popolare cittadina tutt’ora in corso, che ha visto l’adesione di tanti residenti. Apprendiamo adesso che vari comitati ed associazioni cittadine in un, ci auguriamo, non tardivo risveglio delle coscienze, hanno dato vita ad una sottoscrizione per la realizzazione di referendum popolare, stante una prima richiesta rigettata dal presidente del Consiglio comunale”. A dirlo è il Movimento sociale Fiamma Tricolore di Augusta che entra nel merio del dibattito sorto attorno al deposito di Gas naturale liquefatto ricordando che, con una lettera protocollata al sindaco e al presidente del Consiglio comunale del 19 febbraio scorso, aveva già espresso dissenso alla realizzazione del deposito costiero di Gnl all’interno della rada di Augusta proponendo in alternativa un progetto offshore fuori dalla rada.

“Tale deposito, è certo, non può trovare luogo all’interno del porto, vista la pericolosa vicinanza di raffinerie e depositi- ribadisce in una nota Benedetto Giannotta, commissario della Sezione “Pino Rauti” che consapevole delle difficoltà cui si va incontro in quella che definisce un’ardua battaglia e della necessità di non disperdere in mille rivoli di energia, offre la propria disponibilità ai comitati ed associazioni cittadine per una concreta collaborazione.

“Speriamo vivamente che i superiori interessi della cittadina e la salute pubblica dei suoi abitanti, siano tenuti, da parte di tutti, in prevalente considerazione rispetto agli interessi di parte”– con conclude nella nota.

Intanto ieri il capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Roberta Suppo ha protocollato la richiesta di convocare una nuova riunione congiunta della seconda e terza commissione consiliare con all’ordine del giorno la realizzazione dell’impianto da tenersi comunque prima delle future conferenze dei servizi indette dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia.

“Ciò alla luce del fatto che – aggiunge – è stata trasmessa al Comune di Augusta la documentazione relativa all’impianto da parte della impresa detentrice del progetto la Restart Consulting. Nella richiesta si è fatto presente ai presidenti l’importanza di potersi avvalere della presenza e dei pareri dei tecnici comunali, del consulente in tema ambientale dell’Ente e anche delle associazioni ambientaliste, per dare la possibilità di valutare al meglio, ognuno per la propria competenza, i documenti trasmessi”.