No a “supermercato cimiteriale” in zona F: la Regione archivia e dà ragione a “Salvare Augusta”

“Nella considerazione che codesto Comune non è dotato né di un piano urbanistico commerciale né di un piano regolatore adeguato e, tra l’altro, la zona prevista per l’insediamento della grande struttura non è rispondente alla zona specialistica prescritta dal D.P. Reg. 165/2000, trattandosi di zona F (zona deputata alla realizzazione di strutture attinenti al pubblico interesse ed alla funzionalità dei centri abitati nelle quali sono ricompresi anche gli spazi delle attività collettive), si comunica ai sensi del comma 4 d’articolo 24 della legge regionale 8/5/2018 l’archiviazione del procedimento”. Si conclude cosi il documento dell’assessorato regionale alle Attività produttive che boccia, in sostanza, il progetto di realizzazione di una grande struttura di vendita commerciale e alimentare e non, che la Lidl vorrebbe realizzare in un terreno privato nei pressi del cimitero comunale, in contrada Pezzagrande. E per la quale è stata richiesta l’autorizzazione alla Regione, cosi come prevede la legge per grandi strutture commerciali, che però l’ha ritenuta irrealizzabile dando, in sostanza, ragione al coordinamento “Salvare Augusta” che aveva sollevato le stesse osservazioni e che ieri mattina ne ha dato notizia durante una conferenza stampa.

A raccontare la vicenda del “supermercato cimiteriale” è stato Gianmarco Catalano, del coordinamento Punta Izzo possibile -che insieme a Legambiente, Natura Sicula, Piano Terra e Rinnova Augusta, fa parte di “Salvare Augusta”- che ha ricordato che nel maggio 2021 la giunta ha dato mandato al responsabile del settore Pianificazione territoriale del Comune di siglare una convenzione urbanistica con un’azienda privata nell’ambito dell’istanza per il permesso a costruire che questa azienda ha presentato per poter ottenere la realizzazione di una grande struttura di vendita intorno con parcheggi, aree per svago e sgambamento.

“Tutto questo avviene, dal nostro punto di vista, in violazione del piano regolatore, secondo vari profili. – ha spiegato l’attivista- Innanzitutto perchè il progetto ricade almeno in parte nella zona di rispetto cimiteriale che è inedificabile, se non per le esigenze del cimitero, quindi in vista della naturale espansione di un cimitero. E poi perché, tra le altre cose, mancano le valutazioni di impatto ambientale, la Vinca visto che siamo vicino alle saline, ma in generale quegli studi previsti dalla normativa regionale volti a verificare l’impatto della nascita di una grande struttura commerciale in un contesto urbano, come l’aumento del traffico veicolare, l’aumento del carico urbanistico in generale, i servizi urbanizzati, tutte una serie di cose che devono essere valutate e che non ci risulta che siano state fatte, ma soprattutto il punto centrale che ribadivamo è che quella lì è ancora una volta una zona F, zona di interesse generale, non zona commerciale”.

E poi manca il Puc e l’individuazione attraverso questo piano delle cosiddette zone specialistiche destinate a uso commerciale. “Lo abbiamo detto, abbiamo presentato queste osservazioni al Comune, mandate a suo tempo anche alla Regione, ma sono cadute in qualche modo nel vuoto, mentre la Regione invece un riscontro l’ha dato: nell’ambito dell’iter dell’istanza di autorizzazione commerciale richiesta dalla Lidl, che sarebbe appunto l’impresa che poi vuole esercitare l’attività commerciale, la Regione siciliana ha rigettato quest’istanza, archiviando il procedimento”. Perchè non c’è il Puc “quindi non è possibile nemmeno convocare la conferenza di servizi per poter procedere all’esame dell’istanza di autorizzazione” – ha aggiunto Catalano e che “la zona F non è una zona commerciale, lo dice proprio in maniera chiara. Con due righe la Regione ha finalmente detto che avevamo ragione e ribadito un principio giuridico urbanistico chiaro: la zona commerciale è una cosa, la zona di interesse generale per attrezzature urbane di interesse pubblico è un’altra. Quindi il Comune è andato a sbattere”.

La vicenda, tuttavia, non è ancora chiusa perché la nota della Regione è stata impugnata dalla società al Tar e verrà discussa il 18 ottobre e anche il Comune di Augusta si è costituito a sostegno delle ragioni delle ricorrenti contro l’assessorato alle attività produttive, come si evince da una delibera di giunta del 4 maggio scorso in cui non è specificato il motivo. Per questo il coordinamento ha presentato due richieste di accesso agli atti: una al dipartimento regionale Attività produttive che ha risposto fornendo la nota di archiviazione, essendo un’ informazione ambientale per la quale è previsto l’obbligo di pubblicazione, l’altra al Comune.

“Il responsabile del V settore del Comune ci ha risposto che non si potevano fornire gli atti perchè l’iter non era ancora concluso, – ha proseguito Catalano- di diverso avviso invece il responsabile della trasparenza e segretario del Comune, che ha ordinato al responsabile del settore di rilasciare le informazioni richieste, che però ad oggi non ci sono state fornite. Vorremmo capire quali ragioni il Comune sta difendendo al Tar. Questa moda amministrativa di gestire l’ente come se fosse un’azienda e di dare conto solo quando le cose si ritengono positive non va bene, si deve rispettare il contraddittorio e accettare la critica, questo è amministrare”. –ha concluso l’attivista che ha criticato il “pullulare” di delibere che approvano piani di lottizzazione accennando anche ad un nuovo progetto alle porte di Brucoli, per la nascita di un “ecoparco, con anche edifici per la residenza, in una zona che ha varie destinazioni d’uso”.

Nella conferenza stampa è stato fatto, inoltre, il punto delle ultime vicende in materia di pianificazione urbanistica comunale, con particolare attenzione ai più recenti piani di lottizzazione deliberati dalla giunta. Enzo Parisi, di Legambiente ha ricordato che è calato il silenzio sul nuovo piano urbanistico generale, al quale l’amministrazione comunale ha dato avvio a maggio dell’anno scorso, mentre è prevista una importante fase di consultazione e di partecipazione pubblica che non è stata avviata, così come non è stato nominato il responsabile di questa fase.

“E’ stato nominato il responsabile del settore per quanto riguarda la predisposizione della Vas e della Vinca, ma la fase che è la più rilevante della riforma urbanistica voluta dalla Regione e tesa al consumo di suolo zero non è stata invece avviata – ha detto- e noi, invece, come primo intervento di associazioni riunite nel coordinamento Salvare Augusta abbiamo offerto alcune riflessioni, segnalato anche alcune incongruenze in quello che era il documento con le linee guida approntato dall’amministrazione. Abbiamo dato la nostra disponibilità a confrontarci ma non è accaduto nulla, neppure una risposta per dire ok, vedremo, sentiremo, niente di tutto questo”.

Oltre al ricorso di Natura sicula al Tar prima e poi al Cga, dove andrà in discussione il 12 ottobre, sulla concessione del suolo pubblico a Mc Donald’s per la realizzazione di un fast food in zona F, l’ambientalista ha anche citato la questione del Piano di utilizzo del demanio marittimo, approvato alla fine di marzo dal Consiglio comunale e per il quale non è stato pubblicato l’avviso per poter presentare le osservazioni previste dalla legge. “Noi abbiamo presentato le nostre osservazioni segnalando quelle che, secondo noi, – ha continuato Parisi- sono evidenti e palesi incongruenze, anomalie, soprattutto per quanto riguarda la mancata individuazione delle aree destinate alla fruizione pubblica. Perché non basta dire che sono il 50%, di quale 50% di questa costa sarà davvero destinata alla pubblica fruizione? E qual è quella che invece sarà destinata ai privati? Più il fatto che le concessioni richieste dai privati negli anni passati diventavano parte integrante del piano è una cosa alquanto curiosa”.

E tutto questo accade mentre una serie di altri piani di lottizzazione, nel frattempo, sono stati presentati da privati e approvati dalla giunta, mentre mancano il Piano urbanistico generale, il piano urbanistico commerciale e i piani particolareggiati, questi ultimi sono lo strumento principale per regolare alcune aree delle zone del territorio. “La legge dice che non si possono insediare nuove attività commerciali se non c’è il piano urbanistico commerciale, è stato dato l’incarico al progettista di realizzarlo ma ancora non si hanno notizie. Tutta questa questione è abbastanza sgradevole perché ci porta ad avere un territorio che viene progressivamente cementificato, in barba a tutte le dichiarazioni di principio che bisogna arrivare a consumo di suolo zero, diversamente da quello che accade in altre realtà e in altre situazioni” – ha concluso