Niente traghetto Augusta –Malta: “Ponte Ferries” sospende il servizio che sarebbe dovuto partire oggi

Sarebbe dovuto partire oggi, 6 agosto, dal porto commerciale di Augusta alla volta del La Valletta, a Malta e viceversa il nuovo servizio di traghetto veloce della “Ponte Ferries” annunciato già qualche mese fa, che però è ora slittato a data da destinarsi. A farlo sapere, con un comunicato, è la stessa società maltese che dice “costretta a ritardare il varo del suo traghetto servizio in Sicilia a causa di una contestazione legale dell’ultimo minuto con le autorità siciliane da parte di un altro operatore concorrente, che si opponeva all’utilizzo del porto” da parte della “Ponte Ferries” che aveva chiesto all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale il rilascio di una concessione demaniale marittima per la durata di 10 anni, stoppata al momento da una seconda richiesta di un altro operatore portuale.

Già dal sito online della compagnia maltese a giugno era già possibile prenotare, proprio con prima data il 6 agosto, i primi biglietti Augusta- La Valletta e viceversa proposti in offerta che adesso o verranno rimborsati o sostituiti con un buono, come si legge nel comunicato della società: “per assistere i clienti che hanno prenotato viaggi in traghetto nei prossimi giorni, ha noleggiato un aeromobile e fornirà anche loro un voucher gratuito per l’auto noleggio”. L’offerta di voli charter a chi ha prenotato i biglietti sarà attiva fino a venerdì 13 agosto, mentre per coloro che hanno prenotato viaggi dopo questa data verrà offerto il rimborso e un voucher aggiuntivo per viaggiare gratuitamente nei prossimi 12 mesi.

“Ci scusiamo con i nostri clienti prima di tutto per l’enorme delusione che questo sviluppo causerà inevitabilmente. – fa sapere un portavoce- Sappiamo come importante le loro vacanze sono e stiamo facendo tutto il possibile per rimediare a loro mentre lavoriamo 24 ore su 24 per risolvere questo problema. Siamo fiduciosi che il nostro servizio tornerà pienamente operativo entro poche settimane”.

Sulla nuova tratta è previsto l’ impiego del catamarano “Hsc Artemis” lungo 96 metri e in grado di trasportare fino a 600 passeggeri, oltre ad auto e camion nei due ponti di garage, il collegamento Augusta-Malta non sembra essere troppo “fortunato” visto che già in passato era stato istituito una prima volta, sempre dal porto commerciale, per poi essere eliminato.