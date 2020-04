Niente Settimana santa quest’anno. E Augusta photo freelance regala un video con i momenti più emozionanti

Sarà una Settimana santa come mai prima d’ora quest’anno senza la possibilità di vivere, come sempre, le tradizioni pasquali augustane per via degli obblighi di restare a casa e di non poter organizzare nulla imposti per evitare la diffusione del covid-19. E allora Augusta photo freelance, l’associazione di fotografi megaresi che ha compiuto dieci anni l’anno scorso, ha deciso di regalare alla città un mix di video e fotografie scattate negli anni passati e che hanno immortalo i momenti più belli della tradizione. Un racconto attraverso le immagini e anche le musiche dei giorni della passione di Cristo, ma anche della sua risurrezione.

Dalla processione della Madonna dell’Odigitria della Domenica della Palme, che da’ il via alla settimana santa a quella del Cristo morto della mattina del venerdì e della “scisa a cruci” della sera, fino al commovente incontro con la Madonna Addolorata all’angolo tra via Xiphonia e via Xiacche, fino alla processione del Cristo risorto della domenica di Pasqua in piazza Duomo. Un modo per rivivere quei momenti di grande religiosità.

”Con questo video ci si augura di poter riprendere dal prossimo anno questa nostra tradizione, invogliare turisti di altre città a recarsi ad Augusta per ammirarla ed essere coinvolti in questa emozionante atmosfera”- fa sapere l’associazione.