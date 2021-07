Niente maxi schermo per la finale degli Europei in piazza Fontana: ecco le linee guida per le attività commerciali

Niente maxi-schermo per la finale degli Europei di calcio in programma domani sera, 11 luglio, in piazza Fontana, alla Borgata. L’evento, organizzato da un imprenditore privato ma su suolo pubblico, era già stato autorizzato un paio di giorni fa dall’ufficio comunale del Suap del Comune ed era anche stata emanata un’ordinanza sindacale di divieto assoluto di vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglia di vetro o in lattina sei ore prima dell’inizio della partita e due ore dopo la sua conclusione. Ma dopo le indicazioni di ieri della Prefettura c’è stato un passo indietro e l’imprenditore ha, di fatto, annullato l’evento, cosi come ha fatto sapere su Facebook.

Proprio ieri, infatti, il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ha “ricordato” ai sindaci della provincia l’impossibilità di poter installare maxischermi nelle piazze per proiettare il tanto atteso evento sportivo. Non ci sarebbero i tempi tecnici, infatti, per stilare un piano di sicurezza comune per comune, così come sarebbe difficile se non impossibile garantire le distanze minime di sicurezza stabilite dalle normative anti Covid.

Discorso diverso, invece, per le attività commerciali. Queste potranno proiettare la sfida tra Italia e Inghilterra ma a patto che questo venga fatto all’interno del proprio suolo pubblico autorizzato, che i locali abbiano un regolare abbonamento televisivo commerciale, ma soprattutto che lo schermo sia rivolto verso gli avventori del locale seduti ai tavoli (ben distanziati tra loro secondo le misure di contrasto alla pandemia), ed evitando così che i passanti possano stazionare per “godersi” il match, evitando quindi assembramenti. Una situazione evidentemente impossibile da garantire all’interno di una piazza pubblica e grande come quella della Borgata, anche alla luce della semifinale Italia-Spagna che ha già richiamato tantissime persone nella stessa piazza.