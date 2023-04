Il neo presidente dell’Eni Giuseppe Zafarana si è diplomato al liceo scientifico di Augusta

C’è anche un po’ di Augusta nel neo presidente dell’Eni, Giuseppe Zafarana nominato ieri dal Governo Meloni che ha così sciolto il nodo delle nomine delle partecipate statali quali appunto Eni, Enel, Leonardo e Poste Italiane.

L’attuale comandante generale della Guardia di Finanza ha, infatti, vissuto la sua giovinezza nella città megarese dove si è diplomato nel 1981 in quel liceo scientifico, che un tempo si chiamava Andrea Saluta, oggi confluito nell’istituto Megara, prima di entrare in accademia. Nella stessa cittadella degli studi il generale di corpo d’armata è tornato tre anni fa per una lectio magistralis sulle Fiamme gialle e inaugurare, all’auditorium “Giuseppe Amato”, il primo incontro del progetto “Educazione alla legalità economica” promosso dal Comando generale d’intesa con il Miur.

In quell’occasione Zafarana si lasciò andare anche a qualche ricordo giovanile, di quando era uno studente bravo negli studi ma molto vivace, riabbracciando anche l’ anziano professore di matematica Santo Bellistri.

Due lauree, in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico-finanziaria e un master alla Bocconi, dal 2019 è al comando della Guardia di finanza il cui incarico sarebbe scaduto a maggio di quest’anno, dopo una proroga di un anno decisa dal governo di Mario Draghi.