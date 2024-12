Nazionale giovanile di Indoor rowing: successo per la Canottieri club nuoto Augusta

Ancora un successo per i giovanissimi atleti della canottaggio Augusta che hanno gareggiato alla Nazionale giovanile di Indoor rowing, valevole anche come campionato siciliano di Indoor rowing, che si è svolta nell’ insolita sede di Licodia Eubea, in provincia di Catania in contemporanea nazionale con il Campionato italiano. La società megarese era presente con la sua squadra giovanile ed ha partecipato all’ evento nazionale, non potendo gareggiare al campionato italiano per la giovane età dei suoi atleti.

A vincere il titolo siciliano di categoria sono stati Flavio Spinali, tredici anni “Allievo C” e Gabriella Tumminello, “Allieva B 2 che si sono piazzati entrambi al quarto posto nella classifica nazionale. Sofia Ternullo, cadetta quattordici anni si è classificata seconda in Sicilia e diciottesima in Italia, Valentino Spinali, “Allievo C” è arrivato quarto in Sicilia e settantunesimo nella classifica nazionale.

“Questi risultati, soprattutto quelli di Flavio e Gabriella, mostrano l’alto valore tecnico e agonistico raggiunto dai miei ragazzi, specialmente in una disciplina del canottaggio che fisicamente non li favorisce, ma in cui si sono saputi difendere alla grande, grazie alla programmazione e la costanza negli allenamenti giornalieri”- scrive in una nota il presidente Vincenzo Galoforo che non ha mancato di lanciare stilettate all’amministrazione comunale. “La mia società, la Canottieri club nuoto Augusta, è molto apprezzata, stimata e rispettata nel canottaggio siciliano e italiano, visti i complimenti e atti di stima che ci sono stati rivolto nella recente assemblea nazionale di Pisa, e quasi totalmente sconosciuta e ignorata dalle istituzioni comunali augustani – ha dichiarato