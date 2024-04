“National Trophy 600 supersport” di motociclismo: in corsa anche il pilota di Augusta Domenico Passanisi

Ripartono anche quest’anno le gare di motociclismo con il “National Trophy 600 supersport”, che esordirà domenica 8 aprile, a Misano adriatico, al “World circuit Marco Simoncelli” con la prima tappa del trofeo che troverà pronto a correre l’augustano Domenico Passanisi. Il giovane pilota cresce ogni anno che passa e quest’anno si cimenta in una categoria superiore, quella della Yamaha r6, a cui ha potuto accedere perché l’anno scorso ha ottenuti brillanti risultati ed è salito sul podio in tutte le gare, chiudendo terzo il campionato nazionale.

Ha una nuova scuderia, la “Axon seven team” di Milano-Bergamo e correrà in sella alla Yamaha r6. Mercoledì è partito alla volta del circuito emiliano dove ieri e oggi ci sono prove libere, domani ci saranno le qualifiche e domenica le gare sulla pista del motomondiale.

“A febbraio, a Valencia, in Spagna abbiamo fatto i test e sono andati molto bene, è stato il primo approccio con il team e la moto e la settimana scorsa siamo stati sul circuito di Misano a provare la pista per la prima gara –ha commentato Passanisi- mi sono allenato tutto l’inverno, ho corso tanto, sono stato seguito anche da un osteopata e da un personal trainer e sono pronto per affrontare il nuovo campionato carico”.

Sempre aperta la ricerca di nuovi sponsor per affrontare la nuova stagione, tra gli obiettivi c’è quello di fare bene e poter così presentare la richiesta per la “wild card”, che consente di iscriversi alla singola gara per poter partecipare al Mondiale 600 super sport, in programma nei prossimi mesi in un circuito italiano