Natale ad Augusta, ritorna il presepe nella chiesa delle Anime sante con contadini e salinari

E’ visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20, il presepe della chiesa delle Anime Sante che è di nuovo stato allestito, due anni dopo lo stop imposto dalla pandemia, nell’area del presbiterio. Una tradizione recuperata nel 2000 dalla confraternita di Maria Santissima Odigitria dopo che il governatore Antonino Arena, a conclusione dei lavori di consolidamento e restauro dell’edificio, avviò una raccolta fondi tra i commercianti per l’acquisto delle statuine in ceramica calatina che fanno parte del presepe che esprime l’identità e le tradizioni della città: sono infatti rappresentate le attività artigianali e, in particolare, contadini e salinari che, un tempo, erano la categoria riunita nella confraternita dell’Odigitria fondata alla fine del XVII secolo.

Ad allestire il presepe, Emanuele Di Grande e Roberto Mignosa, questi ultimi musicisti del corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” e Alessio La Torre, componente del consiglio direttivo della confraternita che ha sottolineato che il presepe ha sempre richiamato tantissimi visitatori che lo considerano uno degli appuntamenti con il Natale ad Augusta.

“Non posso non ricordare – ha riferito Giuseppe Carrabino, confrate e assessore alla Cultura – che poco prima del secondo conflitto mondiale in questa chiesa veniva apparecchiato un piccolo presepe a cura dei detenuti della casa penale di Augusta, le stesse statuine furono poi utilizzate dal soldato Salvatore Glaciale per realizzare un presepe all’interno della batteria 363 sopra contrada Campolato. Proprio in questa “batteria” e dinanzi al presepe, nella notte di Natale del 1940 fu celebrata la santa messa dal cappellano della milizia Don Simeone Edoardo”.