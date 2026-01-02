Natale ad Augusta, il programma continua: musica, tradizione e street food fino al 5 gennaio

Augusta prosegue il suo calendario di eventi natalizi con un fine settimana ricco di appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori fino all’Epifania, tra musica, tradizioni popolari e iniziative dedicate al gusto e alla socialità.

Venerdì 2 gennaio 2026 la giornata si aprirà alle ore 11 con la zampogna itinerante, che attraverserà Piazza Duomo e via Principe Umberto, riportando nel cuore della città uno dei simboli più autentici della tradizione natalizia.

In serata, alle ore 19, nella Sala Compartimentale della Marina Militare – Banchina Torpediniere, spazio al Concerto per il Nuovo Anno del Corpo Bandistico “Federico II – Città di Augusta”, diretto dal maestro Gaetano Galofaro, un appuntamento ormai atteso che unisce musica e istituzioni in una cornice di grande suggestione.

Da sabato 3 a lunedì 5 gennaio, Piazza D’Astorga diventerà invece il centro dell’iniziativa “Augusta Street Food – Il gusto del nuovo anno”, promossa dalla Pro Loco Augusta. Tre giorni dedicati ai sapori, allo spettacolo e all’intrattenimento, pensati per valorizzare il centro cittadino e favorire la partecipazione di famiglie e giovani.

Il programma prenderà il via sabato 3 gennaio alle ore 19 con l’inaugurazione ufficiale, seguita dall’esibizione del gruppo AugustaFolk alle 19:15, dall’Oro Nero Band alle 20:30 e da un DJ set che chiuderà la serata.

Domenica 4 gennaio sarà la volta del Martin Hop Circus alle 19:30 e degli Amarodolce Band alle 21, con una serata all’insegna dello spettacolo e della musica dal vivo.

Gran finale lunedì 5 gennaio, con Kevyn Carpinteri in live alle 19, uno spettacolo di danza aerea sul cerchio alle 20 e il DJ Decima alle 21, per salutare il periodo delle feste con un ultimo momento di condivisione e divertimento.