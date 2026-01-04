Natale ad Augusta 2025: musica, spettacoli e tradizioni per una domenica di festa

Oggi il cartellone degli eventi natalizi propone un’intera giornata di eventi pensati per grandi e piccoli, tra tradizione, musica dal vivo, animazione e sapori tipici, nel cuore del centro storico cittadino.

La giornata si aprirà alle ore 11.00 con la suggestiva zampogna itinerante, che animerà Piazza Duomo e via Principe Umberto, riportando l’atmosfera autentica del Natale nelle strade della città.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, tra Piazza Duomo e Piazza D’Astorga, spazio alla magia con l’apertura del “Villaggio di Babbo Natale”, un’attrazione pensata soprattutto per i più piccoli, tra giochi, colori e intrattenimento.

Alle 17.30, in Piazza Duomo, il divertimento continua con la “Sfida al Campione”, un torneo di calcio balilla aperto alla partecipazione e al tifo del pubblico.

Alle ore 18.00, il centro cittadino sarà attraversato da uno spettacolo di forte impatto visivo: i “Giganti Babbo Natale”, a cura dei Giganti di Varapodio (RC) dell’Associazione Culturale di Rosario Muscarà, sfileranno tra Piazza Duomo e via Principe Umberto, regalando stupore e allegria.

La serata sarà all’insegna della musica e della convivialità. Alle 19.30, tra Piazza Duomo e Piazza D’Astorga, andrà in scena “Natale sotto l’albero” con l’Angela Nobile Band, mentre nello stesso orario prenderà il via “Augusta Street Food”, accompagnato dall’energia di Martin Hop Circus e, alle ore 21.00, dal concerto degli Amarodolce Band.

L’iniziativa è curata dalla Pro Loco, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico, sostenere l’aggregazione sociale e offrire momenti di festa e condivisione alla cittadinanza e ai visitatori.

Una domenica ricca di appuntamenti che conferma Augusta come città viva e protagonista delle festività natalizie.