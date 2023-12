Natale ad Augusta 2023. “Il Paradiso nelle note”: concerto dei bambini del Principe di Napoli

Auguri di Buon Natale in musica, ieri sera, per gli alunni della scuola primaria del plesso Paradiso del primo istituto comprensivo Principe di Napoli che si sono esibiti in Chiesa Madre per “Il Paradiso…nelle note”. Un secondo concerto per il coro dei piccoli, dai 6 ai 10 anni, che nei giorni scorsi avevano già cantato nella chiesa di san Francesco e ieri hanno replicato alla Madrice con dieci canzoni di Natale. Alla serata hanno partecipato anche alcuni genitori che hanno esordito nel coro, poi concluso anche dalle insegnanti con i bambini. Presenti il vice sindaco Tania Patania e l’assessore alla Pubblica istruzione Biagio Tribulato.

Una tradizione natalizia che la scuola porta avanti da cinque anni, con l’insegnante Patrizia Mercurio che prepara il coro di voci bianche. L’iniziativa, organizzata dalla scuola diretta da Agata Sortino e di cui è referente della funzione strumentale Eventi Liana Di Franco, è stata inserita nel cartellone degli eventi natalizi promosso dall’amministrazione comunale.