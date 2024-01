Natale ad Augusta 2023: “Befana solidale” in piazza Duomo

Si conclude sabato sei gennaio, festa dell’Epifania, il cartellone degli eventi natalizi di quest’anno promosso dal Comune. In piazza Duomo, dalle 9.30, la Befana solidale consegnerà regali, doni e dolciumi a tutti i bambini. L’iniziativa è a cura dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets che sarà presente in piazza con il proprio gazebo e le socie che effettueranno, inoltre, un sorteggio di 5 giochi offerti dalle famiglie appartenenti all’associazione “espressione della generosità, sono l’energia e la risorsa preziosa di una comunità che sa pensare agli altri anche a chi è in difficoltà”– commenta il presidente Antonio Caruso.

La festività dell’Epifania proseguirà alle 18, sempre in piazza Duomo, con il concerto del “Gruppo lunatica” , alle 18,30 in chiesa di San Giuseppe con il concerto dell’associazione “Il pentagramma” e si conclude con la rassegna della corali promossa dall’associazione regionale “Ars cori” in programma alle 19 nella chiesa di san Giuseppe Innografo, a Monte Tauro.

Il cartellone degli eventi prevede, invece, per oggi 4 gennaio alle 18, 30 nella chiesa della Anime sante il concerto della corale “Note in armonia” diretta dal soprano Francesca Ussia a cura dell’associazione Hyblea music. Domani, venerdì 5 gennaio, alle 19, nella chiesa del Sacro cuore si potrà, invece, assistere al concerto del coro polifonico “Giuseppe De Cicco”.