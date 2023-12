Natale ad Augusta 2023, a novena “ustanisa” nella chiesa di santa Lucia

Anche quest’anno, per la quinta volta, nell’approssimarsi del Natale, la Società augustana di Storia patria presenta l’antico rito domestico della devozione popolare in uso ad Augusta nel XIX secolo. Martedì 19 dicembre, alle 18,30, nella chiesa di santa Lucia, messa a disposizione da padre Angelo Saraceno, sarà riproposta la rappresentazione teatrale della novena “ustanisa”, un antico rito domestico della devozione popolare che si vuole trasmettere alle nuove generazioni perché non venga perduto. Sarà l’attrice augustana Anna Passanisi a recitare e cantare, accompagnata dal suono delle zampogne di Emanuele Di Grande e Matteo Galofaro.

“L’antico testo rappresentato è stato ritrovato dal presidente della società augustana Salvatore Romano nella “Storia di Augusta”, edita da Sebastiano Salamone nel 1905, grazie all’opera di trascrizione della maestra Elena Saraceno, che lo sentì dalla viva voce in dialetto ‘ustanisi delle donne del tempo, che lo recitavano dal 15 al 23 dicembre, accompagnate dal suono del contrabbasso e del violino, davanti alla “cona”, adornata di arance, limoni e rosmarino e ricca di dolciumi. – fa sapere Carmela Mendola, segretaria del sodalizio- Essa veniva iniziata un giorno prima rispetto all’attuale recita della novena in italiano nelle parrocchie e chiese della nostra città. I soci, i simpatizzanti, i bambini e chi non ha mai partecipato avranno modo anche quest’anno di ascoltare un testo meraviglioso che ci proietta verso la vicina nascita di Gesù e nel contempo abitua i piccoli a conoscere le nostre tradizioni”.

L’evento è inserito nel cartellone del “Natale ad Augusta 2023” promosso dal Comune.