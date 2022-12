“Natale ad Augusta 2022”: per l’Immacolata al via il calendario degli eventi fino alla Befana

Con l’accensione ufficiale ieri sera, 8 dicembre, festa dell’Immacolata, degli alberi e delle luminarie sparse tra l’Isola, la Borgata e Brucoli si è dato il via a “Natale ad Augusta 2022”, il calendario di eventi promosso dal Comune con il patrocinio dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Tanti gli appuntamenti, dalla via dei presepi, al mercatino dell’artigianato riproposto dopo il successo dell’anno scorso, allo zampognaro che girerà per il centro storico con il più piccolo “ciaramiddaru” siciliano, a gruppi musicali che allieteranno le serate, alla filodiffusione, alla notte bianca promossa dal comitato dei commercianti, al grande albero di nove metri che si trova già da alcuni giorni in piazza Duomo. Importante anche il contributo di scuole e associazioni di volontario e culturali.

L’appuntamento ieri sera è stato alle 18, in piazza Castello, per inaugurare l’albero delle donne della Yarn bombing, poi con il concerto itinerante del gruppo folk “Palmarum insula” di Giuseppe Mazziotta sono state inaugurare le varie attività, proseguendo in via Principe con i presepi della chiesa delle Anime sante a cura dei ragazzi della banda e di Emanuele di Grande, Roberto Mignosa, Alessio La Torre, allestiti al Palazzo comunale quelli di Fabio Di Grande e Rosanna Scarcella, al circolo Unione e nella chiesa di San Francesco di Paola del primo istituto comprensivo Principe di Napoli, in chiesa Madre della Yarn bombing e di Pietro Quartarone nel salone dell’associazione filantropica Umberto I. Gli altri istituti scolastici, anche superiori, esporranno nelle vetrine dei negozi addobbate a festa

Il cartellone è stato presentato, nei giorni scorsi, in conferenza stampa dal sindaco Giuseppe Di Mare che ha invitato a venire ad Augusta, a vivere insieme l’ atmosfera natalizia, a comprare nei negozi locali e riempire il centro storico. Il programma, illustrato nel dettaglio dall’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino prevede una serie di concerti offerti dalla Pro loco, il primo ieri sera alla chiesa del Carmine, ma anche in tante altre, sabato 10 dicembre ci sarà la raccolta alimentare e prodotti per l’igiene nei supermercati della città a cura dei club service e associazioni di volontariato. Domenica 11 dicembre sarà la volta della biciclettata di solidarietà promossa dall’associazione genitori e figli “Unitevi a Noi” aps ets e di pomeriggio il raduno degli zampognari provenienti da diversi Comuni della Sicilia, finora ne sono stati censiti 58. Presenti i ragazzi delle scuole, 60 per ciascuna, che rievocheranno la Natività nelle varie chiese per poi partecipare ad un corteo finale all’interno della chiesa Madre

Torna l’iniziativa “La befana del Vigile urbano”, raccolta di dolciumi e giocattoli che saranno distribuiti ai bambini meno fortunati, invitiamo tutti a partecipare. Ci saranno concerti poi il 14 dicembre nella chiesa del Sacro Cuore con “Cunti e canti di nuvena natalizia nella Sicilia antica” a cura di Fare music. Altro importante concerto promosso dal gruppo donatori sangue Fratres alla Madrice il 16, quando iniziano le novene in tutte le chiese, sabato 17 dicembre nella chiesa delle Anime sante ci sarà “Il Natale con il maestro Biagio Foti” scultore e costruttore dei pupi siciliani”.

Il 15 dicembre tornano in piazza Duomo i mercatini di Natale (fino al 23 dicembre), lo stesso giorno nella androne di palazzo Omodei sarà inaugurata la mostra di Elena Lucca e Maria Lenza. Torna “Babbo Natale in vespa” a cura dell’associazione Vespa club Augusta, la “Tombolata delle famiglie” a cura della Consulta comunale delle famiglie, ci saranno iniziative delle associazioni di volontariato come Fondazione famiglia Catalano onlus, Auser, Afi.

Domenica 18 alle 10.30 in via Principe Umberto sarà la volta di “Christmas street band” a cura dell’associazione “Amici della musica di Nicolosi” diretta dal maestro Carmelo Vinci. Nel pomeriggio due concerti di Natale, uno nella chiesa di Sant’ Andrea a cura della Corale “Euterpe” diretta dal maestro Rosy Messina e altro “Ciauru di Sicilia” con Maria Catena Valastro.

Lunedì 19 alle 19 nella chiesa di San Francesco di Paola ci sarà la “Novena di Natale augustana”, rievocazione dell’antico rito della pietà popolare augustana del XIX secolo a cura di Anna Passanisi, Emanuele Di Grande e Matteo Galofaro, martedì 20 dicembre alle 17 via Principe Umberto, sfilata e coreografie cura dell’Asd Smash Dance Studio, Asd S&S Gym Center, Asd Sport life, Asd Time Dance Sport, Asd Oltre la Danza, Centro Polisportivo Augusta Asd Athon. Alle 19 nella chiesa di Sant’ Andrea “Natale in Armonia”, concerto di Natale a cura dell’associazione “Hyblea Music”.

Mercoledì 21 dicembre a partire dalle 18 in piazza Duomo e via Principe Umberto ci sarà la “Notte bianca” a cura del Comitato commercianti, alle 20 in piazza Duomo, “A Christmas Dream” a cura di Alessandra Patanè, giovedì 22 dicembre alle 19 in via Principe Umberto torna la “Yap Christmas” con il concerto di Natale a cura dell’Accademia Yap “Marcello Giordani, venerdì 23 dicembre la corale “Anthea Odes” alle 19 nella chiesa di San Giuseppe Innografo si esibirà nel “Natale… tra le note”. Seguirà alle 20.30 in piazza Duomo “Can’t stop Christmas” Concerto di Natale del duo Aurora Gennuso e Antonio Ramaci e del gruppo “The Waves – Christmas in town” Concerto di Natale (Farina Massimiliano)

Dopo Natale, martedì 27 dicembre, nella chiesa di Sant’ Andrea si esibiranno in concerto l’associazione Diapason (che ritornerà il 30 dicembre alle Anime Sante) e giovedì 29 dicembre nella chiesa di San Giuseppe l’Hyblea music Chiude venerdì 6 gennaio in piazza Duomo “La Befana solidale” promossa dall’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets. Per tutto il periodo ci saranno le nenie natalizie itineranti con lo zampognaro Emanuele Di Grande e Matteo Galofaro “il più piccolo zampognaro di Sicilia”

Per l’occasione ieri dalle 8 alle 24 il tratto di via Principe Umberto è stato chiuso al traffico veicolare, come anche accadrà ne i giorni 11, 18. 25 e 26 dicembre, l’uno e il sei gennaio. Oggi 9 dicembre il divieto sarà in vigore dalle 16 alle 24.