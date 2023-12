Natale 2023, ad Augusta il terzo raduno dei ciaramiddari

Provengono da varie parti della Sicilia i ciaramiddari, che si ritroveranno oggi pomeriggio, 10 dicembre, ad Augusta per un raduno promosso dalla Società augustana di storia patria. Gli zampognari alle 17, 30 saranno accolti nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città per poi iniziare, alle 18, 30, l’esibizione itinerante per le “vie dei presepi” con la partecipazione degli alunni dei quattro istituti comprensivi cittadini. L’ultima tappa avrà luogo nella chiesa Madre, dove don Alfio Scapellato reciterà una preghiera e impartirà la benedizione.

Per il terzo anno consecutivo il consiglio direttivo della Società augustana di storia patria, presieduta da Salvatore Romano, sponsorizza il raduno dei suonatori di ciaramella. Il successo del primo anno ha annoverato la partecipazione di tanti suonatori di zampogna, che hanno attirato spettatori del circondario e della città di Augusta, nonostante il vento abbia imperversato per tutta la serata. L’anno scorso l’evento ha visto la partecipazione delle scuole primarie degli istituti comprensivi della città, che hanno rappresentato la natività nelle chiese del centro storico, indossando abiti inerenti al lieto evento e procedendo poi in ordinata processione per la via principale di Augusta, fino alla chiesa di sant’Andrea e successivo ritorno in chiesa Madre, dove i ciaramiddari hanno allietato i numerosissimi spettatori con nenie tipiche del Natale.

L’evento è stato inserito nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi promosso dal Comune e sarà donato alla cittadinanza anche perché i più anziani possano rivivere i tempi passati e i giovani possano conoscerli. Lo spettacolo dei suonatori di questo antico strumento musicale a fiato, che scendevano dai monti per rallegrare i cittadini, è certamente un ricordo trasmesso da tempo remoto e che sarà assicurato anche quest’anno con l’impegno non indifferente della Società augustana di storia patria e all’organizzazione del suonatore di ciaramedda Emanuele Di Grande. E proprio quest’ultimo, insieme a Matteo, il più piccolo zampognaro di Sicilia, per la festa dell’Immacolata ha preso parte all’inaugurazione della “via dei presepi”, al centro storico, suonando le nenie natalizie itineranti.