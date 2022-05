Nasce “Salvare Augusta”: contributo civico per ridisegnare una città più ecosostenibile

Si chiama “Salvare Augusta”, alla stregua dell’analoga “Salvare Palermo”, fondata nel 1985 dall’architetto Roberto Calandra – autore del Piano regolatore di Augusta del 1973 – la nuova associazione informale, appena costituita, con lo scopo di fornire un contributo civico quanto più qualificato all’elaborazione del Pug e alla tutela e salvaguardia di tutti i beni ambientali, naturali, storici e monumentali della città. Ne fanno parte Legambiente Augusta, Natura sicula, Piano terra e Punta Izzo possibile ma è aperta ad associazioni, professionisti e liberi cittadini che vorranno partecipare e tra i primi obiettivi si propone di chiedere che la tratta ferroviaria di circa 6 km, che verrà dismessa a seguito del by-pass al porto commerciale, sia esclusivamente destinata a pista ciclabile e pedonale e a tale scopo prontamente attrezzata. Inoltre, considerata anche la mancata fase di consultazione e di confronto con i cittadini, si solleciterà che venga riesaminato il Documento di pianificazione strategica di sistema portuale, propedeutico al Piano regolatore portuale e che vengano escluse dall’ampliamento dei confini dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale i tratti di costa da Punta Carcarella fino a Capo Santa Croce e venga restituita alla città e alla pubblica fruizione la vecchia darsena. Dal confronto con le altre associazioni e soggetti interessati si stabilirà, inoltre, con quali forme e strumenti raccogliere il consenso dei cittadini (petizioni, referendum, ecc.) e dare continuità ad una lunga e permanente opera di studio, informazione, comunicazione e azione.

La decisione della nuova associazione, nata su proposta di Enzo Parisi di Legambiente, è stata assunta durante la conferenza pubblica promossa nei giorni scorsi dall’associazione Piano terra per affrontare il tema delle zone F del territorio destinate, secondo i vigenti piani regolatori Calandra e Marcon, ad impianti e attrezzature di interesse generale, “per le quali si prospetta una vasta cementificazione per costruzione di ristoranti fast-food, supermercati e centri commerciali di grandi dimensioni”.

A relazionare sono stati i rappresentanti di Legambiente, Natura Sicula e Punta Izzo possibile che già avevano manifestato la loro contrarietà a questi insediamenti commerciali perchè “non rispondono all’interesse generale della città”, e che hanno anche discusso del nuovo Piano urbanistico generale (Pug), di cui nei mesi scorsi avevano sollecitato l’elaborazione in ossequio alla legge regionale 19/2020 che ne prescrive l’adozione chiedendo “l’avvio di una nuova stagione di pianificazione urbanistica del territorio, che coinvolga istituzioni comunali, associazioni e cittadini per ri-disegnare insieme una moderna città ecosostenibile che tuteli e valorizzi i suoi beni culturali e ambientali e persegua attivamente l’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo che l’Unione Europea impone di raggiungere entro il 2050”.

Se da un lato è stata accolta con favore la delibera con cui l’amministrazione comunale ha dato avvio alla redazione del Pug, approvando il relativo atto d’indirizzo, dall’altro durante la conferenza sono state evidenziate “le prime palesi contraddizioni tra le pur condivisibili dichiarazioni di principio (zero consumo di suolo, urbanistica partecipata, ecc.) coerenti con lo spirito e il dettato della legge e alcuni degli obiettivi che vengono indicati (nuove grandi strutture di vendita di livello superiore, omissione delle zone F, assimilazione delle zone bianche a quelle contigue, ecc.). – fanno sapere gli ambientalisti- Inoltre, si è rilevata nell’atto di indirizzo la non esauriente o erronea indicazione delle aree naturalistiche e l’insufficiente analisi dei piani e dei progetti che si propongono sul territorio (Piano regolatore portuale, terzo ponte, by-pass ferroviario)”.

A parere dei relatori e degli intervenuti alla conferenza è quindi importante che, così come vogliono la legge 19/2022 e l’amministrazione comunale di Augusta, si partecipi attivamente all’elaborazione di questo essenziale strumento di pianificazione che, secondo la delibera della Giunta municipale bisogna sia “frutto della partecipazione attiva e condivisione con i cittadini, atteso che una comunità deve essere partecipe e consapevole delle regole relative alla trasformazione dell’ambiente in cui vive, e che ogni cambiamento della struttura urbana operato senza una reale partecipazione, è destinato ad essere parzialmente disatteso, in quanto lontano dai bisogni dei cittadini”. In questa fase partecipativa si potranno e dovranno correggere le imprecisioni, definire gli obiettivi condivisi e dare forma e concretezza all’auspicata prassi di “zero consumo di suolo”.

Accogliendo e condividendo la proposta dell’ex dirigente scolatisco Giambattista Totis, in relazione alle zone attualmente classificate F e bianche ab origine o per decadenza del vincolo espropriativo, si è, infine, deciso di chiedere formalmente all’amministrazione comunale di decretare una “moratoria al rilascio di concessioni e/o di modifiche, mantenendo integri i vigenti Prg Calandra e Marcon e le classificazioni di dette zone fino alla definitiva adozione del nuovo Pug”.