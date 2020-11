Nasce la Confcommercio di Augusta: presidente Elvira Cappelleri

È stato eletto ieri ad Augusta il nuovo direttivo territoriale della Confcommercio che prosegue così la sua crescita nella rappresentanza degli imprenditori di commercio, turismo, servizi, logistica e professioni. A ricoprire il ruolo di coordinatore per la città di Augusta l’imprenditrice del settore abbigliamento Elvira Cappelleri, eletta presidente su proposta del Consiglio direttivo e con pieni voti dei rappresentanti provinciali. Ad affiancarla nel compito di referente dell’associazione per il territorio augustano Nella Cannata, vice presidente, Maria Luisa Di Gaetano, Antonella Pugliares e Maria Interlandi, componenti del Consiglio direttivo.

Già nel pomeriggio di ieri gli organismi di rappresentanza hanno vissuto il primo momento istituzionale del neocostituito gruppo incontrando il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, assieme all’assessore allo Sviluppo Economico, Tania Patania. L’associazione ha così avuto modo di presentare all’Amministrazione il proprio programma che parte dalla necessità di rivitalizzare il cuore commerciale di Augusta che, con le sue luci e insegne, illumina e abbellisce la città ma che ha bisogno di rafforzare il tessuto imprenditoriale con azioni di sostegno ai titolari delle imprese e ai loro dipendenti. Il sindaco, che ha accolto positivamente il nuovo gruppo di rappresentanza nazionale, si è dichiarato da subito disponibile a dialogare ed iniziare una fruttuosa collaborazione con le associazioni che sapranno proporre validi progetti per l’intero territorio.

Per questo il programma dell’associazione vede nella formazione lo strumento più concreto per poter cambiare la cultura dell’intera comunità. I percorsi formativi mirati che Confcommercio può mettere in atto serviranno per migliorare le prestazioni ed accrescere le competenze delle attività commerciali che sono pronte a candidarsi a raccogliere le sfide del futuro, in questo momento sempre più minato dalle difficoltà che la crisi Covid sta imponendo.

La fiducia nell’impegno che ogni componente del tessuto economico può mettere a favore dell’intera comunità fa sì che l’obiettivo ambizioso del gruppo megarese sia proprio la costituzione del Duc, il primo “distretto urbano commerciale” della provincia siracusana, inteso come area territoriale omogenea e gruppo di persone, istituzioni e aziende, uniti per la riqualificazione del commercio e dei servizi al cittadino. La forza dell’associazione permetterà quindi lo sviluppo di iniziative culturali e di eventi che valorizzeranno contemporaneamente il pubblico e il privato, territorio e operatori dell’economia tutta.