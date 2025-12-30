Nasce la Comunità Energetica Rinnovabile di Augusta. Il sindaco Di Mare: “una svolta storica per il territorio”

“Nasce la Comunità Energetica Rinnovabile di Augusta: una svolta storica per il territorio”. Ne dà comunicazione il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, soddisfatto perché il Comune

compie un passo decisivo verso il futuro sostenibile. L’avvio ufficiale del percorso della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un risultato di grande rilievo e conferma la volontà dell’Ente di essere protagonista attivo della transizione energetica e ambientale. Si tratta di un modello innovativo di produzione e condivisione dell’energia da fonti rinnovabili, fondato sulla partecipazione aperta e volontaria di cittadini, imprese, enti e realtà del territorio. Un progetto che unisce sostenibilità ambientale, risparmio economico e coesione sociale, offrendo benefici concreti all’intera collettività.

“Un traguardo di grande valore strategico – dice il sindaco Di Mare – che consente ad Augusta di guardare avanti con responsabilità e visione, promuovendo un nuovo modo di produrre e consumare energia, più equo, solidale e rispettoso dell’ambiente”. Attraverso la Comunità Energetica sarà possibile produrre, autoconsumare e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili, con una significativa riduzione delle emissioni di CO₂, un abbattimento dei costi in bolletta e un impatto positivo sul tessuto sociale, con particolare attenzione alle fasce più fragili e colpite dalla povertà energetica.

Il progetto, sostenuto dal quadro normativo regionale, nazionale ed europeo e dalle opportunità offerte dai programmi di finanziamento valorizza il ruolo centrale degli enti locali nel guidare il cambiamento. Il Comune di Augusta, anche attraverso l’utilizzo di immobili comunali per l’installazione di impianti fotovoltaici, vuole dare un esempio concreto di buona amministrazione e innovazione sostenibile. “Invito cittadini, imprese e operatori del territorio – conclude Di Mare – a partecipare attivamente a questo percorso condiviso, che mira a costruire un futuro energetico più pulito, solidale e vantaggioso per tutti”.