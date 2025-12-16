Nasce il Gruppo Territoriale del M5S di Augusta: Diego Sinnonio è il nuovo referente

Il Movimento 5 Stelle continua il suo processo di rinnovamento anche ad Augusta con la creazione del nuovo Gruppo Territoriale, che avrà come referente l’attivista Diego Sinnonio. La presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo San Biagio, alla presenza di importanti figure del Movimento, tra cui il Referente Provinciale Fabio Fortuna, il già Senatore Pino Pisani e i consiglieri comunali Roberta Suppo e Uccio Blanco.

Durante l’incontro, che ha visto un’ampia partecipazione di attivisti, si sono svolte le elezioni per il ruolo di referente. Pino Pisani ha aperto il dibattito affermando: “La nostra adesione al M5S è motivata dalla volontà di fare politica per il bene delle persone. Oggi, in un contesto nazionale difficile, le idee del M5S, come delineato dal Presidente Giuseppe Conte, rappresentano l’unica via da seguire. La mia candidatura mirava a sostenere il proseguimento della attività nel territorio ma faccio volentieri un passo indietro per garantire un ricambio generazionale, assicurando il mio supporto a favore di Diego Sinnonio, supportandolo come referente.”

Incassata anche la fiducia di Pisani, Diego Sinnonio, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “È un onore ricevere questa fiducia. Sono motivato dalla passione per il nostro progetto, che si basa sul lavoro di squadra. Il M5S è la casa dei diritti di tutti i cittadini e ci impegneremo a difenderli nel nostro territorio. Il nostro operato sarà caratterizzato dalla massima partecipazione e dalla promozione di proposte che rispondano alle esigenze della comunità, con particolare attenzione ai più vulnerabili e alla salvaguardia dell’ambiente.”

Il nuovo referente ha poi sottolineato l’importanza di riportare i cittadini al centro della politica: “La politica deve rimettere gli interessi dei cittadini al primo posto. È un onore per me avere un ruolo attivo in questo nuovo corso della Politica e della nostra società.”

In vista di nuove iniziative, il Gruppo Territoriale del M5S di Augusta convocherà a breve una riunione per pianificare le azioni da intraprendere, incluse analisi delle problematiche locali e soluzioni da presentare ai rappresentanti del M5S a tutti i livelli.