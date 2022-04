Nasce anche ad Augusta “l’Officina delle libertà”: agorà politica legata all’ “Universitas libertatis” di Berlusconi

Anche Augusta avrà la sua “Officina della libertà”, luogo di discussione politica legato all’ “Universitas libertatis”, un progetto voluto da Silvio Berlusconi in collaborazione con l’università telematica “Niccolò Cusano” di Roma e che da Villa Gernetto, in Brianza si sta diffondendo in tutto il territorio italiano, tra cui quello megarese con le sue diramazioni territoriali quali sono appunto le “officine”.

“Un laboratorio dove trovare tutti gli strumenti per diventare l’uomo del domani, il politico del fare ma soprattutto del sapere. Una fucina dell’azione didattica e sociale d’ispirazione liberale e democratica, atlantista ed europeista, cristiana e garantista”, – così la definisce il suo referente locale, Marco Baudo che parte dalla consapevolezza “che le persone che entrano in politica non hanno basi”, lacune che potranno essere colmate dall’Universitas “la culla della futura classe politica italiana, culturalmente capace di affrontare il dibattito democratico e di condurre con consapevolezza e approfondite argomentazioni il ragionamento politico sulla base di una robusta preparazione scientifica”.

“L’Officina augustana sarà aperta e vicina a chiunque voglia intraprendere il corso di alta formazione politica proposto dall’Universitas Libertatis, -precisa Baudo- formerà il politico del futuro con una formazione a più livelli, che possa rispondere alle esigenze di politici neofiti, ma anche alle necessità di politici più esperti, già militanti, sempre interessati agli aggiornamenti giuridici, amministrativi, economici e di comunicazione che gravitano intorno alla politica”. Dal 4 aprile scorso il portale della Universitas ha dato il via alla “Piazza del Popolo”, un’agorà

virtuale all’interno della quale il “militante della libertà” troverà il blog e il forum “Libertas”, spazi inclusivi per condividere il proprio pensiero ed esprimere la propria idea.