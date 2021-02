Nasce a Priolo la prima succursale dell’istituto tecnico industriale “Arangio Ruiz” di Augusta

Una succursale dell’istituto tecnico industriale “Arangio Ruiz” di Augusta nascerà nel vicino comune di Priolo. La realizzazione della sezione distaccata è stata definitivamente approvata dal Comitato provinciale e regionale dopo che il sindaco Pippo Gianni ha reiterato la richiesta, già approvata una prima volta lo scorso anno, ma non attuata perché a causa della pandemia il ministero ha bloccato tutti i provvedimenti. Lo fa sapere il primo cittadino priolese che aggiunge anche che, a breve, saranno aperte le iscrizioni per la formazione delle classi.

“Una data storica – ha commentato il sindaco Gianni – in quanto Priolo non ha mai avuto una scuola superiore di secondo grado. Un grande traguardo, che punta alla rivalutazione e ristrutturazione del tessuto sociale. Il corso approvato sarà ad indirizzo tecnico, in linea con la vocazione del territorio. Si tratta di una grande opportunità per i giovani priolesi nell’ottica di una successiva occupazione”.

“Uno strumento – ha aggiunto l’assessore Tonino Margagliotti – sul quale l’amministrazione comunale punta per costruire un percorso importante di formazione e avvio all’attività lavorativa. Con l’acquisizione del nuovo edificio scolastico, al plesso Di Mauro, avremo gli spazi necessari per ospitare il corso”.

“L’obiettivo della scuola – ha detto la Castorina che ha ringraziato il sindaco Gianni e l’assessore Margagliotti – è quello di dare servizi al territorio. Coinvolgeremo la sede di Priolo e l’amministrazione comunale nelle nostre molteplici attività, che riguardano anche i rapporti con le aziende e la dimensione europea”.