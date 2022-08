Musica dei Pink Floyd, tre collaborazioni internazionali per due giovani di Augusta

Si sono esibiti al fianco di tre grandi artisti internazionali, che hanno collaborato con i Pink Floyd e fatto parte della loro formazione dal vivo durante le fortunate tournée degli anni ’80 e ’90 come la corista americana Machan Taylor, il sassofonista americano Scott Page e il percussionista inglese Gary Wallis, due giovani augustani che hanno condiviso il palco con i tre ospiti d’eccezione in tre diversi eventi: il 18 agosto alla scalinata della Cattedrale di Noto, il 19 agosto all’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica e il 20 agosto al Teatro greco di Tindari. Si tratta di Andrea Zanti, 31 anni, e Virginia Sicuso, 26 anni che si sono esibiti con la band siracusana dei “Pink’s One”, che ripropone dal vivo i più grandi successi dei leggendari Pink Floyd, solida realtà composta da 10 musicisti, conosciuta e apprezzata anche nel panorama nazionale, di cui Zanti è da dieci anni chitarrista e cantante, e la Sicuso corista da tre.

I due augustani hanno vissuto una settimana ricca di eventi, spostamenti e grandi soddisfazioni. Le tre date nella Sicilia orientale hanno fatto registrare, infatti, sold out e ovunque un altissimo gradimento di pubblico per gli ospiti e per tutta la band, particolarmente apprezzata per il modo di eseguire ed interpretare i brani nonché per la capacità di coinvolgere i presenti, con un’attenzione al dettaglio che non trascura neppure l’aspetto visivo e scenografico dello spettacolo: notevoli i giochi di luci, laser e le videoproiezioni sul caratteristico schermo circolare. Un format già adottato in passato dagli stessi Pink Floyd.

Andrea Zanti è docente di Inglese nella scuola secondaria di I grado della provincia di Milano ed è noto ad Augusta, oltre che per la sua attività da chitarrista di lungo corso, per essere anche uno dei trombettisti della banda musicale cittadina; Virginia Sicuso, che di professione fa la barista, ha un diploma in accoglienza turistica, è anche molto attiva nel campo del make up e nutre sempre il sogno di una carriera musicale di successo, avendo coltivato da 12 anni gli studi di canto.

I due, assieme ai Pink’s One, si erano esibiti in piazza Castello ad Augusta, pur senza ospiti d’eccezione, durante l’ estate 2021 all’interno del cartellone “Augusta d’Estate” promosso dal Comune. “Quello di Augusta è stato un banco di prova importante, l’occasione per svelare in anteprima e mettere a punto ciò che di grandioso avremmo realizzato poi quest’anno – puntualizza Andrea Zanti- il gruppo ha sofferto tanto durante i mesi più duri della pandemia per via della sua forzata inattività e ciò che raccogliamo oggi rappresenta per tutti noi una sorta di premio per la pazienza e la costanza con cui, nonostante tutto, si è sognato e soprattutto lavorato. Possiamo dire fin da ora e con assoluta certezza che non finisce qui.”

Le tre grandi serate che hanno visto, tra i protagonisti, anche i due giovani augustani sono state organizzate da Lumia Event di Marco Guastella per le date di Noto e Marina di Modica, e da Euphonia Management di Lino e Dario Grasso per quella di Tindari