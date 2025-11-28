Muletto si ribalta ad Augusta: ferito un operaio

Un muletto si è ribaltato questa mattina durante i lavori in un’azienda agricola ad Augusta. Ferito un operaio di 53 anni alla guida del mezzo, le sue condizioni sono apparse subito serie ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.